Velké překvapení čekalo na tři chlapce v zapomenutém sklepě u potoka tekoucího z rybníka v Líšťanech na severním Plzeňsku.

Našli v něm bobra, který se nemohl dostat ven. „Nevíme, co tři kluky ke sklípku přilákalo, ale pravdou zůstává, že Pepa, Ríša a Honzík díru do země našli a do sklepa se podívali. A zpozorovali tam obrovské chlupaté zvíře, čvachtající se ve 20 centimetrech vody,“ uvedl Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni. Tři kluci, bez kterých by zvíře uhynulo, svůj nález ihned nahlásili dospělým a záchranáři bobra vysvobodili.