Plaketu Bohumila Kulhánka, kterou uděluje Městský obvod Plzeň 3 významným osobnostem nebo lidem jdoucím svými činy příkladem, převzal od vedení obvodu Jiří Bouzek za loňskou záchranu tonoucí ženy. Podílela se na ní i jeho manželka Šárka, která se však předání nemohla zúčastnit.

Jiří Bouzek při předání Plakety Bohumila Kulhánka s místostarostou ÚMO Plzeň 3 Ondřejem Ženíškem. | Foto: ÚMO Plzeň 3

Předání plakety se uskutečnilo i za přítomnosti zachráněné ženy, paní Aleny Malé, a jejího manžela. Ten také popsal, co loni 1. července stalo: „Kolem šesté hodiny večer jsme se byli s manželkou koupat na hrázi Boleveckého rybníka. Manželka si šla zaplavat a já jsem zůstal sedět na břehu na lavičce, abych hlídal věci. Ve vodě jsem na manželku ale neviděl, kolem břehu je křoví a rostliny a na hladinu není dobrý výhled,“ vyprávěl pan Malý a pokračoval: „Ve vodě zřejmě moje paní zkolabovala a snažila se volat o pomoc, ale dle jejích slov stihla zavolat jen první slabiky, pak se začala topit a zahlédnout bylo možné jen její ruku. Z břehu ji naštěstí viděli dva mladí lidé, kteří ji z vody dostali na břeh a začali okamžitě s resuscitací. Co se stalo, jsem zjistil až po chvíli. To už jsem viděl, jak manželka leží na břehu a někdo ji oživuje. Přiběhl jsem na místo a začali jsme se střídat v oživování, krátce na to dorazila zdravotnická záchranná služba. Zdravotníci si převzali manželku do péče, přemístili ji do sanitky a odvezli do nemocnice. Bohužel se mi nepodařilo získat od zachránce jakýkoliv kontakt na něj. Hned potom, co sanitka moji ženu odvezla, mladý pár, který moji ženu zachránil, odjel na kole.“