Záchranná služba ve středu poprvé využila přívozu v Darové. Výjezdová skupina z Radnic totiž jela do Nynic.

Záchranná služba využila přívozu v Darové. | Foto: ZZS PK

K závažným bolestem na hrudi pacienta vyjížděli ve středu záchranáři do Nynic. Poprvé podle nového metodického pokynu využili přívozu v Darové, který je převezl přímo do Nynic. Využitím přívozu se významně zkracují dojezdové vzdálenosti do několika obcí v okolí.