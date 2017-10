Začalo žádání o kotlíkové dotace, hned ráno lidé přetížili systém

Plzeň – V osm hodin se do systému přihlásilo 1500 žadatelů.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Karásek Jan

V pondělí v osm hodin ráno seděly u počítačů stovky obyvatel Plzeňského kraje, kteří chtějí takzvanou kotlíkovou dotaci na výměnu starého neekologického kotle za nový.

Neměli to ovšem jednoduché. Zatímco při předchozí vlně zaplnili systém eDotace žádostmi během několika hodin, včera na to šlo opatrněji. Přesto byl zájem takový, že systém nestíhal a leckterý žadatel si prožil perné chvilky. „Poprvé jsem se přihlásil v osm hodin a systém spadl. Zkoušel jsem to znovu a znovu, objevovaly se chybové hlášky, něco se dalo vyplnit, ale zase to spadlo. Nakonec jsem podal žádost až v 9.15 a měl jsem pořadové číslo vyšší než 320,“ popsal jeden ze žadatelů. I tak ale dodal, že elektronické žádání o dotace je podle něj mnohem rozumnější než několikahodinové stání ve frontách.

Proč systém nefungoval? „V jednu chvíli se přihlásil velký počet lidí,“ okomentovala Lucie Vaňková. Úderem osmé totiž do systému vstoupilo kolem 1500 lidí. Podobné problémy nastaly i při první výzvě.

Plzeňský kraj má na kotlíky připraveno 223,9 milionu korun. K pondělní 14. hodině zažádali lidé o zhruba 150 milionů.