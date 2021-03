Osmnáctý ročník prestižní veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje v úterý společně vyhlásili za Plzeňský kraj hejtmanka Ilona Mauritzová, za město Plzeň primátor Martin Baxa a za Krajskou hospodářskou komoru v Plzeňském kraji její předseda Petr Chvojka. Stavby dokončené v roce 2020 se mohou do soutěže přihlašovat od úterý 23. března až do 21. května 2021.

Nové schodiště spojující Mikulášské náměstí s nábřežní stezkou u Radbuzy pro cyklisty a pěší. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Současný osmnáctý ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje bude provázet šťastná sedmička. Sedm porotců bude rozhodovat o udělení sedmi cen pro soutěžní stavby rozdělené do sedmi soutěžních kategorií. O titul Stavba roku Plzeňského kraje se mohou ucházet všechny stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v časovém rozmezí od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Stavby mohou přihlásit investoři, projektanti, zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěžními kategoriemi jsou novostavby budov, rekonstrukce budov, stavby pro bydlení, dopravní a inženýrské stavby, průmyslové stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství. „Stavby, které financuje město, bývají v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje úspěšné. V současné době zatím vybíráme objekty, které by se mohly o vítězství ucházet. Ve svých kategoriích by to mohly být například výstavba tramvajové tratě na Borských polích, úprava parku U Ježíška včetně vybudovaného schodiště, rozšíření rozcvičovny atletického tunelu na Atletickém stadionu ve Skvrňanech či výstavba ubytovacího zařízení pro žáky hokejové akademie, ale ve hře jsou i další projekty, na nichž se město významně finančně podílelo,“ uvedl primátor Baxa.