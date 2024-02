Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze, podle něhož je tento trest dostatečný. Státní zástupce z Plzně, jemuž se to zdálo málo a žádal pro recidivistu více než deset let vězení, s odvoláním neuspěl.

Deník na žádost Krajského soudu v Plzni nezveřejňuje přesné místo, kde k činu došlo, ani jméno či tvář obžalovaného, aby nemohly být identifikovány nezletilé poškozené, které si trauma z události v sobě nesou dodnes.

Podmínka? Ani náhodou, řekl soud a poslal sexuálního predátora za mříže

Uvést ale můžeme, že vše se odehrálo v jednom západočeském městečku 19. prosince 2022, krátce poté, co byl Marcel O. (38) propuštěn z vazby. „V úmyslu sexuálně se uspokojit přistoupil s obnaženým penisem, který držel v ruce a masturboval, k dívkám ve věku 9 a 12 let a požádal je, aby mu nainstalovaly do mobilního telefonu aplikaci Messenger,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr s tím, že jedna z dívek si telefon vzala, ale poté si všimla, že muž onanuje. Upozornila kamarádku, zahodila telefon a obě se daly na útěk. Obžalovaný jednu z nich pronásledoval a dostihl ji v domě, kde se chtěla schovat. Pak ji osahával na hýždích, naštěstí se jí podařilo vysmeknout a utéci. Krátce poté se Marcel O. přesunul na jiné místo, kde skrytě pozoroval další dvě školačky a přitom onanoval. Když jej 13leté dívky zpozorovaly, ze strachu začaly utíkat. On s obnaženým penisem běžel za nimi, a když jedna z nich na náledí upadla, předstíral, že jí chce pomoci, a přitom ji osahával. Přitom stále onanoval. Pak ji natlačil na blízký plot a sahal jí na intimní místa, ač ho prosila, ať ji nechá, že je mladá. Když mu utekla, polapil Marcel O. její kamarádku a i té se dotýkal na intimních místech. I ona mu naštěstí nakonec utekla. Několikahodinové řádění zakončil Marcel O. napadením dalších dvou dívek. První zachránilo volání o pomoc, druhou náhodný průjezd policejní hlídky. Obojího se Marcel O. zalekl a vzal nohy na ramena.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Dívky děsivý zážitek jen tak z hlavy nevymažou. „Když na to pomyslím, dělá se mi zle. Už nikdy ho nechci vidět,“ uvedla jedna ze školaček ve výpovědi, čtené před soudem. Ona i další potvrdily, že vše se stalo tak, jak je uvedeno v obžalobě.

Obžalovaný, který je nyní ve výkonu trestu pro jinou trestnou činnost, se k přiznání ale neměl. „Vůbec k tomu nedošlo, ty dívky jsem v životě neviděl,“ tvrdil ve své výpovědi. Trval na tom, i když mu předsedkyně senátu Helena Przybylová připomněla, že v přípravném řízení téměř vše doznal a že dokonce uváděl, že se chce léčit. „Tu výpověď si celou vymysleli a sepsali policisti. Ti na mě mají vztek, protože jsem spolupracoval s GIBS,“ prohlásil muž s hustě popsaným rejstříkem.

Výchovný trest je podle soudu málo. Muže, který neuznává stát, poslal do vězení

Státní zástupce Jiří Richtr navrhoval trest 10,5 roku, se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou, neboť podle něj byly splněny podmínky pro mimořádné zvýšení trestu odnětí svobody. Senát v čele se soudkyní Przybylovou obžalovaného uznal vinným, ale tyto podmínky neshledal. „Obžalovanému byl uložen úhrnný trest v trvání sedmi let, se zařazením do věznice s ostrahou,“ informovala mluvčí soudu Jana Rubášová. Následovalo odvolání, které ale změnu nepřineslo. „Odvolací senát Vrchního soudu v Praze odvolání státního zástupce proti rozsudku soudu I. stupně zamítl jako nedůvodné. Rozsudek nalézacího soudu byl tedy beze změn potvrzen,“ informovala mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová.