Dobrovolníci centra těmto občanům zajistili nákup, vyzvedli léky i vyvenčili pejska. Letos 18. ledna navíc TOTEM spustil linku, na které nejstarší občané krajské metropole i celého kraje mohou žádat o pomoc s registrací na očkování proti covid-19. TOTEM je pro plzeňské seniory důvěrnou linkou, proto se na jeho operátory často obrací kvůli psychologické podpoře či jen z důvodu popovídání. Za rok pandemie koronaviru v České republice odbavilo centrum TOTEM přes 8500 požadavků. Ve středu 31. března navštívil centrum TOTEM primátor Plzně Martin Baxa a poděkoval zaměstnancům za jejich obětavou práci. „Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM je od prvních dní pandemie koronaviru v České republice, tedy od března loňského roku, zcela stěžejním partnerem pro město Plzeň. Centrum od prvních dní poskytuje především pomoc pro naše nejstarší spoluobčany, a to díky svým dobrovolníkům, kteří vyřizují nákupy potravin, léků seniorům, ale fungují také jako psychická podpora pro konkrétní seniory. Od letošního ledna navíc pomáhají seniorům s registrací na očkování proti covid-19,“ uvedl Baxa a doplnil: „Za město Plzeň děkuji paní ředitelce Vlastě Faiferlíkové a jejímu týmu, který odvádí perfektní a velmi náročnou práci. Velkou zásluhu na uskutečnění a nastavení aktivit TOTEMu ve spojení s městem Plzní má radní města David Šlouf, kterému děkuji za jeho práci.“

„Od začátku pandemie koronaviru jsme vyřešili přes 8500 požadavků, obrátilo se na nás celkem 4106 klientů, většinou z řad seniorské populace. Za rok pandemie se do našeho programu dobrovolnictví zapojilo 312 dobrovolníků, v současnosti máme v projektu 120 aktivních dobrovolníků. Co se týká očkování proti covid-19, přijali jsme 3750 hovorů, z toho bylo 2747 dotazů z Plzně, zbylé dotazy byly od občanů z celého Plzeňského kraje. Zaregistrovali jsme 1310 klientů na očkování, z toho již je 744 občanů naočkováno, čekatelů na termín očkování je v naší databázi v tomto okamžiku na 350. Na samotné očkování naši dobrovolníci doprovodili 153 seniorů. Ani v současnosti, s registrací mladších ročníků, neubývá těchto požadavků o pomoc s registrací,“ popsala ředitelka centra TOTEM Vlasta Faiferlíková. Pracovníkům centra TOTEM ztěžuje práci především nepředvídatelnost, technické problémy a časté změny v otázce registrace očkování proti covid-19. „Je velmi zatěžující pro mé kolegy, aby uhlídali veškeré nové termíny na očkování pro občany v naší databázi. I přes všechny tyto obtíže ovšem vše zvládají bez větších problémů a já jim za to moc děkuji,“ doplnila Faiferlíková.

Centrum TOTEM i nadále pomáhá seniorům, zdravotně znevýhodněným občanům a občanům v krizové situaci s nákupy potravin, léků, s venčením psů. Z krizové linky, kterou zřídilo město Plzeň pod TOTEMem v březnu loňského roku, vzešel projekt MOSTY, který je právě pokračováním krizové linky a od června 2020 zcela v působnosti TOTEMu. „Od té doby denně podporujeme plzeňské seniory a osamělé klienty nejen nákupy, venčením psa, ale také například doprovody na procházky nebo k lékaři. Nabízíme ale také službu Přítel na telefonu a Dopisy, kdy propojíme klienta s námi vytipovaným vhodným dobrovolníkem, ať už k povídání či k napsání klasického dopisu. Snažíme se, pokud je to možné, napárovat určitého klienta s jedním dobrovolníkem a vytvořit mezi nimi pomyslný most. Tak máme již vytvořených a fungujících 56 dvojic,“ dodala Faiferlíková.

Kromě krizových linek TOTEM pokračuje v tvorbě svého běžného mezigeneračního programu. „Všechny naše činnosti jsme museli přesunout do online prostoru, učíme seniory nadále jazyky, trénujeme s nimi paměť, připravujeme pro ně zajímavé přednášky, přenos koncertů i vernisáž výstavy, a to na našem totemovském YouTube kanálu. Nově jsme spustili dokonce podcasty s názvem Máme dobro v krvi, kam si zveme hosty, kteří mají vztah k našemu centru. Našim dalším hostem bude například plzeňská architektka Anna Hostičková. Novým projektem je ale také pomoc zdravotníkům v covid zónách, kdy společně s Fakultní nemocnicí Plzeň pro ně zajišťujeme tzv. Relaxační oázu, kde si pracovníci mohou poslechnout relaxační službu, zhlédnout oblíbený film, dát si šálek čaje, kávy či využít psychologické a relaxační programy před i po velmi náročné směně,“ řekla Vlasta Faiferlíková.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM je od května 2020 Regionálním dobrovolnickým centrem Plzeňského kraje a je připraveno poskytovat metodickou podporu a odborné poradenství všem organizacím působícím na území kraje, které připravují zřízení Lokálního dobrovolnického centra. Odborníci z TOTEMu na základě svých mnohaletých zkušeností pomohou organizaci sestavit plán činností. Proškolí zástupce organizace v platné legislativě a upozorní na případná úskalí. Poradí, jak koncipovat jednotlivé dobrovolnické programy a jak dosáhnout na jejich akreditaci ministerstvem vnitra.