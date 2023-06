V Plzni na Americké třídě vznikla poslanecká kancelář, která nemá v rámci republiky obdoby. Krajské hnutí STAN své sídlo, které je zároveň poslaneckou kanceláří, pojalo jako otevřený prostor, kde se může setkávat i široká veřejnost.

Za poslancem do kavárny. V Plzni na Americké třídě. mají unikátní kancelář. | Foto: Deník/Šimon Bukovjan

Multifunkční prostor s kavárnou na Americké třídě v centru města má sloužit jak veřejnosti, tak pro pořádání přednášek a debat. „Cílem bylo také oživit a kultivovat dosud zanedbané místo,“ říká k tomu předseda oblastní organizace STAN Plzeň a spoluzaklatadel iniciativy Vizuální smog v Plzni Václav Cinádr.

Jaká myšlenka stála za otevřením regionální poslanecké kanceláře veřejnosti?

Starostové a nezávislí získali ve posledních volbách do Poslanecké sněmovny v Plzeňském kraji dva mandáty – pro Josefa Bernarda a Michaelu Opltovou. Je dobrým zvykem, že si poslanec otevírá ve svém domovském regionu poslaneckou kancelář pro lepší kontakt se svými voliči. Na provoz této kancelář čerpá příspěvek. Často to ale bývají zapadlé kanceláře v patrech kancelářských budov, těžko dostupné a z minulosti známe i mnoho případů zneužívání tohoto příspěvku. Chtěli jsme tuto praxi změnit, a tak se zrodila myšlenka, co nejvíce otevřené poslanecké kanceláře pro veřejnost a spojených s dobrou kavárnou.

Máte s využitím tohoto prostoru nějaké další plány?Kromě možnosti si domluvit schůzku se svým poslancem v příjemném prostředí bylo cílem oživit a kultivovat i dosud zanedbané místo. Vybírali jsme s několika lokalit, ale prostor přímo na Americké jednoznačně vyhrál. Poslanecké kanceláře jsou stále otevřené veřejnosti, volně navazují na kavárnu a mimo akce slouží jako coworkingová kancelář, kam si může každý zajít pracovat na počítači a dát si k tomu dobrou kávu. Jako krajská organizace STAN zde pořádáme semináře, přednášky a veřejné diskuze. Tyto prostory si může kdokoliv bezplatně pronajmout k rozumným nekomerčním účelům. Oslovovali jsme více provozovatelů kaváren, nakonec jsme se dohodli na spolupráci s Patrickem Rosou, který již provozuje tři podniky v centru města.

Jak nahlížíte na současný stav Americké třídy?

Vidím v Americké třídě obrovský potenciál, bohužel nemá teď úplně nejlepší pověst. Město zde bojuje do velké míry ani ne tak s bezpečností, jako spíše řekněme s pocitem bezpečí. To bychom chtěli změnit a nejlepším řešením je právě kultivace místa a jeho „žití“. Kdo by si před lety pomyslel, že Riegrova ulice bude nejoblíbenějším místem pátečních a sobotních večerů s největší koncentrací dobrých restauraci. Rádi bychom byli jednou z prvních vlaštovek, která ukáže potenciál Americké třídy. S tím úzce souvisí projekt na zkvalitnění veřejného prostranství, ve kterém bude město pod vedením náměstka Aleše Tolara (STAN) pokračovat. Jedná se o úpravy, které podpoří oživení a atraktivitu ulice. Počítá se se zlepšením podmínek pro pěší, rozšíření chodníků a dosazení chybějících stromů.

Jakou rekonstrukcí budova prošla a jakou roli v tom sehrála iniciativa s názvem Vizuální smog v Plzni, kterou jste před lety spoluzakládal?Projekční kancelář VRM dělala projektovou dokumentaci a v rámci toho dělala i návrh prostoru. Designovou část zařizoval převážně majitel kavárny Patrik se svým tchánem, který je truhlářem. Nutno říct, že jsme měli obrovské štěstí na majitele, který byl otevřen všem našim návrhům. Budova byla za roky obalena reklamním smogem, neboť zde působilo mnoho firem. Přes celý dům byla natažena velká plachta s reklamou, která zakrývala okna a výplně výloh byly zabarveny do modra a zvenčí působily neprostupně. I ve spolupráci s novými nájemníky v patře, kde sídlí ateliér MŮD architekti, se podařilo budovu z velké části od reklamy očistit. Poloprůhledná okna byla nahrazena průhlednou výlohou a parter budovy krásně prohlédl. Domy jsou domy, ne držáky na reklamu.

Ještě zůstaňme u problematiky vizuálního smogu. Jak se daří v Plzni s tímto fenoménem bojovat?

Nejdřív co se povedlo. Iniciativu jsme zakládali před šesti lety a za tu dobu se nám myslím povedlo dostat tuto problematiku do širšího povědomí veřejnosti. Podíleli jsme se na vydání Manuálu reklamy ve veřejném prostoru a Manuálu označování provozoven, které nastavují základní pravidla, jak by se reklama v plzeňském veřejném prostoru měla kultivovat. Tyto manuály jsou závazné pro městský majetek a nápomocný a doporučující soukromým majitelům a provozovatelům. Povedlo se z centra města odstranit velké reklamní hypercuby, přebytečná a překážející „áčka“ v ulicích, reklamu na veřejném osvětlení, důsledněji se odstraňuje nelegální reklama. Byl vypsán i dotační titul pro majitele, kteří by si v duchu manuálů chtěli výlohu upravit. Povedl se například odstranit bigboard před Novým divadlem. Nejde to samozřejmě tak rychle, jak bych si představoval, a je před námi ještě dlouhá cesta. Teď by měli následovat billboardy na pozemcích města v centru města a vyhláška proti plachtám přes celé domy. To se doufám povede prosadit. Sady Pětatřicátníků na to vyloženě čekají. Taky doufám, že se blíží doma soumraku reklamních laviček v centru města.