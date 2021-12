Připjal ji tam ředitel Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje Michal Bartoš. Při děkovném ceremoniálu byly za pomoc a aktivity v boji proti covidu předány také pamětní listy a odznaky strážníkům a zaměstnancům městské policie.

„Víme, že situace pro Krajskou hygienickou stanici v Plzni není jednoduchá,“ uvedl radní města Plzně pro oblast bezpečnosti, do jehož kompetence spadá i řízení Městské policie Plzeň, Martin Zrzavecký. „Jsme moc rádi, že můžeme hygienikům pomoci. Strážníci se už v minulém roce dobrovolně zapojili do trasování rizikových kontaktů osob nakažených koronavirem, aby odlehčili Krajské hygienické stanici. Na tuto spolupráci navázali letos v listopadu. Do trasování se nyní zapojilo šest strážníků, kteří mají s trasováním zkušenosti již z minulého roku,“ dodal radní.

Součástí běžného výkonu služby strážníků se stalo loni v březnu, kdy byly vyhlášeny první restrikce, také kontrolování dodržování vládních a dalších krizových opatření spojených s covidovou pandemií. „V ulicích strážníci řešili přes 3700 událostí souvisejících s pandemickou situací, bezmála 270 jich předali k dořešení správnímu orgánu a víc než 1000 vyřešili pokutou,“ uvedla mluvčí strážníků Jana Pužmanová.

Část strážníků na jaře při první vlně epidemie zajišťovala bezpečnostní dohled v objektu karanténního místa v areálu bývalých kasáren na Borských polích, kde město zřídilo karanténní objekt a stanové centrum pro osoby bez domova. Dále spolupůsobili při zajišťování veřejného pořádku v místě odběrového místa ve Fakultní nemocnici v Plzni na Borech, dohlíželi na organizaci parkování, plynulost dopravy, dodržování rozestupů a dalších bezpečnostních opatření u velkokapacitního očkovacího centra na Skvrňanech.