Když přijedete na náměstí do Klatov, každý se kochá pohledem na Černou věž, radnici a nově opravený kostel a vrásky na čele nepřidělá ani parkovné. Na modře označených místech totiž řidiči zaplatí jen 1 Kč za půl hodiny, na ostatních 10 Kč, a pokud se zdrží déle, tak za každou započatou hodinu 20 Kč. S těmito cenami jsou Klatovy nejlevnější v kraji. „Levné parkování na náměstí je druhem podpory oživení středu města. Náměstí je přirozeným srdcem města, na něm a v kontaktu s ním jsou úřady města, obchody, banky, restaurace, bary, knihovna, divadlo atd. Chceme, aby centrum žilo, proto se tu konají různé kulturní a společenské akce a nejsou směrovány jinam. V nedávné době jsme i revitalizovali Vrchlického a Hostašovy sady, které jsou v blízkosti náměstí, hodláme revitalizovat i jezuitský seminář, kde součástí dlouhodobého návazného řešení bude i další parkování v centru města,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.

Poblíž centra jsou další parkoviště, kde jsou ceny ještě nižší, celodenní stání tam vyjde na 30 či 60 Kč.

Nejdražší Domažlice

Vyšší částku však řidiči platí v Domažlicích za hodinu, pokud parkují na tamním náměstí déle. První půlhodina je tam vyjde na 15 Kč, hodina na 30 Kč a každá další na 60 Kč. Co je důvodem takové ceny, která je nejvyšší v kraji, vysvětlila tamní radní Lenka Bauerová. „Důvodem výše parkovného je prevence dlouhodobého parkování na frekventovaných parkovacích místech zejména před obchody a úřady. Pro turisty a dlouhodobé parkování je k dispozici parkování zdarma na parkovišti U Svatých a na parkovišti u Svazarmu blízko centra města.“

Začátek rekonstrukce průtahu Železnou Rudou se posune o dva měsíce

Dle jejích slov se ale počítá se změnou, jelikož téma parkovného bylo předvolebním tématem většiny koaličních subjektů, proto se vedení města v současné době řešením parkovného zabývá. „Ve hře je několik modelů. Konečný verdikt ale zatím nepadl. Zvažujeme například parkování na prvních 15 minut zdarma nebo za symbolický poplatek,“ nastínila změny Bauerová.

O něco vyšší ceny má krajské město. V Plzni na náměstí, pokud se vejdete do půlhodiny, zaplatíte 20 Kč, za hodinu 40 Kč, za dvě pak 90 Kč. Pokud tam ale chcete parkovat ještě déle, tak už si připlatíte, a to 100 Kč za každou další hodinu.

Po cyklostezce z Lub se až do příštího roku neprojede, musí se po objížďce

Ostatní města se pohybují mezi těmito mantinely. Lidovější ceny jsou také v Tachově, kde na náměstí uhradí řidiči za půl hodiny 5 Kč, pokud zde automobil odstaví na hodinu, tak 30 Kč, stejně je vyjde každá další započatá hodina. Ale naopak například ve Stříbře si připlatí o něco více za dlouhodobější stání. Za půlhodinu se tam hradí pouhá koruna, za hodinu 20 Kč, každá další hodina pak vyjde už na 50 Kč a celodenní parkování dokonce na 400 Kč.

Nejvyšším cenám se nepřibližují ani v hojně navštěvovaném lázeňském městě Mariánské Lázně, kde na Hlavní třídě parkovné stojí za půl hodiny 10 Kč a hodina a každá další 30 Kč.

Nová odpočinková zóna s občerstvením potěší návštěvníky nemocnice i dárce krve

Ale na rozdíl od většiny měst, kde se platí za parkování ve všední dny zhruba od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 13 hodin, zde se hradí denně od 9 do 19 hodin.

Ještě dál jsou ale Rokycany, tam se platí každý den nepřetržitě, což je trnem v oku mnohým řidičům. Ti tam zaplatí za půl hodiny 10 Kč, za hodinu a každou další započatou 20 Kč.