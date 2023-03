Ještě před rokem vyšel například řízek s přílohou a polévkou hosta do 190 korun a vrátíme-li se ještě dále, před deseti lety jste se v Plzni běžně naobědvali do 90 korun. Dnes už především v centru města není výjimkou cena přes 200 korun. Podle zástupců některých restaurací cena jídel i nápojů určitě dále poroste.

Ve Švejk Restaurantu U Pětatřicátníků v centru Plzně dnes vyjde vepřový řízek s brambory příp. bramborovým salátem a polévkou na 201 korun a v restauraci Republika na náměstí Republiky dostanete řízek se salátem a polévkou za 209 korun. Nedaleký Šenk a restaurace Lékárna pak nabízí stejné menu s telecím řízkem dokonce za 235 korun.

O něco příznivější je podle očekávání situace v restauracích mimo centrum města, i když ani tam se zdražení nevyhnuli.

V plzeňské restauraci Saloon na Doubravce je obědové menu s vepřovým řízkem s brambory a polévkou k dostání za 178 korun a například v obědovém bistru Bistrouška v Plzni na Slovanech pořídíte oběd s řízkem, přílohou a polévkou za 190 korun.

„Abychom měli obrat a bylo na platy zaměstnanců, zdražujeme průběžně. Naposled v srpnu loňského roku o 10 korun. Ale pokud opět zdraží naši dodavatelé, my budeme muset také,“ vysvětluje Michal Pečený, provozní Šenku a restaurace Lékárna. „Máme nyní trochu menší návštěvnost, ale pomalu se lidé vracejí. Protože jsme v centru města, složení je rozmanité, od turistů, mladých lidí až po zaměstnance okolních firem,“ dodává Pečený.

Jinak hodnotí současnou situaci s návštěvností v Obědovém bistru Bistrouška na plzeňských Slovanech. Cenu obědového menu tu za poslední rok prakticky nezvedli: „Zdražení nebylo vlastně žádné, jen některá jídla v řádech korun. Po covidu přestali lidi chodit, návštěvnost nám spadla snad na polovinu. Proto jsme nechtěli zdražovat. Je vidět, že si firmy kolem zvykly na home office. Lidé víc zůstávají doma, je to vidět hlavně v pondělí a v pátek. A když přijdou, tak už si tu nedávají ani kávu, jako dřív. Ještě že nám fungují alespoň rozvozy jídel. Ale i tak jsme na hranici, zda pokračovat nebo ne,“ říká smutně Lucie Feřtová, vedoucí provozovny.

Na vysoké ceny reagují i návštěvníci restaurací, kteří volí spíše levnější jídla nebo chodí méně často. „Já chodím zatím pravidelně, ceny jsou myslím ještě snesitelné. Ale za řízek s polévkou bych byl ochoten zaplatit tak do 170 korun. Dávám si ale jiná jídla, ta mi vyjdou levněji,“ říká jednačtyřicetiletý Plzeňan Lukáš.

Padesátiletá Jana z Plzně chodí na obědy do restaurace jen občas. „Chodíme tak jednou do týdne, když se s kolegyněmi z kanceláře domluvíme. Jinak si nosíme do práce krabičky s doma připraveným jídlem. Já je dělám i pro manžela, tím ušetříme hodně,“ vysvětluje Jana a potvrzuje trend, který praktikuje stále více zaměstnanců.