Hazardní jízda na neosvětleném jízdním kole a bez jakýchkoliv reflexních ochranných prvků pro chlapce skončila v Plzni na Valše, kde jej zastavili strážníci. Ti mu po všech zjištěních pomohli v řešení situace. Nejprve zkontaktovali přes sociální síť jeho kamaráda. Hned, co se od chlapce dozvěděli, že cyklista „hazardér“ je diabetik a má si aplikovat dávku s inzulinem, zjistili si telefonní číslo na blízké příbuzné, u kterých byl na návštěvě a zatelefonovali jim. Než si „nezodpovědného“ chlapce babička se strýcem vyzvedli, strážníci jej posadili k sobě do vyhřátého služebního vozidla.

Strážníci pomohli prochladlému bezdomovci

Městskou policii v pondělí v ranních hodinách upozornila 50letá žena na muže bez domova ležícího u křižovatky ulic Hluboká x Vřesová a projevila obavu o jeho zdravotní stav. Na místo vyjela hlídka, která zjistila, že 59letý muž je silně podchlazený, na podněty nereaguje a na otázky strážníků není schopen odpovědět. Muž nejevil žádné známky požití alkoholu. Strážníci kontrolovali mužovy životní funkce a neprodleně přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která si jej převzala do své péče.

Měl blokaci řidičského oprávnění, přesto řídil

Další případ nezodpovědného řidiče, který usedl za volant vozu, přestože nesměl řídit, odhalili v pondělí večer strážníci v centru města. Řidič vozidla Fabia projel v Plzni na Americké třídě zákazem vjezdu. 28letý Plzeňan nepředložil na výzvu strážníků řidičský průkaz. Následnou lustrací v informačních systémech hlídka zjistila, že má řidič vozidla platnou blokaci řidičského oprávnění. K dalšímu šetření si záležitost převzali státní policisté.

Některé obce v regionu od ledna zdraží svoz odpadu

Strážníci se zabývali napadením v prostoru Šumavské ulice

V pondělí odpoledne vyrazili strážníci k prověření oznámení o napadení do Šumavské ulice. Na místě zastihli 20letého mladíka, který poukázal na opodál stojícího muže, jenž na něj bezdůvodně zaútočil. Mladík uvedl, že dotyčný k němu přistoupil zezadu a slovně i fyzicky jej napadl. Několikrát jej udeřil do zátylku a spodní čelisti. Údajný agresor odmítal se strážníky spolupracovat, byl na ně vulgární a chtěl z místa odejít. Na výzvu k setrvání na místě nereagoval. Strážníci byli proto nuceni použít donucovacích prostředků a muži v odchodu zabránit. Muž vzdoroval i po nasazení pout a kopal kolem sebe. Uklidnil se až po usazení do služebního vozidla. Policisté ČR spáchání trestného činu vyloučili. Případ bude mít tak dohru u správního orgánu.

Zdroj: MP Plzeň