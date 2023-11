K nově instalovanému systému na vracení prázdných plechovek a PET lahví v plzeňském Albertu na Rokycanské třídě přichází starší zákazník a ze dvou naplněných tašek sype do označeného velkého otvoru hromadu prázdných nápojových obalů.

Za několik vteřin mu z přístroje vyjíždí kupon s vyčíslenou částkou. Tak jednoduše tenhle unikátní systém funguje. Dokáže přijímat více obalů najednou a za každou vrácenou lahev nebo plechovku dostane zákazník zpět 50 haléřů formou kuponu, který může uplatnit při dalším nákupu.

Zatím se jedná o testovací provoz, do něhož se můžete zapojit i vy. Systém by se měl v této prodejně zkoušet přibližně dva měsíce, aby byl jeho budoucí provoz bezchybný a pro zákazníky i obsluhu co nejpřívětivější.

„Důvodem tohoto testování je, že s přípravami zákona na zavedení zálohového systému se potřebujeme důkladně připravit i my. Víme že úspěch nového zálohového systému bude záviset nejen na zákaznících a na tom, jak zálohování přijmou, ale také na nás. Cílem pilotního programuje také vyzkoušet, jak tyto přístroje fungují v praxi a jaká je jejich reálná náročnost na obsluhu,“ vysvětluje Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Plechovky i PET lahve dokáže systém roztřídit během několika vteřin, od těch malých s obsahem například dva decilitry až po velké třílitrové. Samozřejmě je potřeba vracet obaly nesešlápnuté či jinak poničené. Pokud přístroj vyhodnotí vložené obaly jako poškozené, vrací je automaticky zákazníkovi.

„Přinesl jsem vrátit zatím jen petky, že to bere i plechovky jsem nevěděl. Vrátilo mně to jednu lahev zpátky, ale zdála se mi neporušená a tak jsem ji tam vložil znovu a už to bylo v pořádku,“ popisuje první zkušenost s novým přístrojem sedmdesátiletý Jaroslav.

Vracené nápojové obaly se v technickém prostoru za přístrojem třídí automaticky bez lidské obsluhy a podle materiálu se už slisované ukládají do velkých zásobníků k dalšímu průmyslovému využití.

Albert spustil testování přístrojů na vratný systém plechovek a PET lahví ve svých prodejnách v pražských Butovicích, Hradci Králové a Plzni. Plánované zavedení zálohového systému do vybavení prodejen si vyžádá investici ve stovkách milionů korun.

Vracení PET lahví a plechovek funguje v Plzni od února letošního roku i v Lidlu ve Folmavské ulici. Zde se však jedná o odlišný systém třídění, nápojové obaly se vkládají do automatu jednotlivě a slevový kupon na nákup nealkoholických nápojů dostane zákazník až při vrácení minimálně šesti kusů.

Zálohování těchto nápojových obalů je běžnou součástí života už ve třinácti zemích Evropy.