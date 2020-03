Lidé v nouzi mohou žádat o zajištění nákupu, vyzvednutí léků nebo vyvenčení pejska. Úkolů se ujímají dobrovolníci zaregistrovaní u organizace TOTEM, jen za dnešek se jich přihlásilo 80.

Kontaktní centrum pro osoby v nouzi funguje od dnešních 8 hodin ráno. "Zatím nám volalo už 55 osob s tím, že něco potřebuje," uvedla v úterý odpoledne za Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM Petra Bláhová. "Dobrovolníci k nám přicházejí od rána, podepisují smlouvy a získávají první zakázky. Za dnešní den se nám jich přihlásilo celkem 80," vysvětlila dále. V případě výjezdu dobrovolníka je klient telefonicky informován, v jakém čase se u něj dobrovolník přihlásí, a bude mu sděleno jméno a číslo dobrovolníka. Když se bude jednat o nákup, klient si připraví seznam a finanční obnos, který dá do obálky. Dobrovolník se prokáže průkazem, zajede pro nákup, předá ho klientovi a vrátí zbylou finanční hotovost. "Služba začala fungovat dobře. Dobrovolníci už dnes zrealizovali své první nákupy potravin i vyzvednutí léků. Obecně se zvedla velká vlna solidarity ze všech stran. Lidé volají, že mají auto a nabízí, že mohou cokoliv rozvést nebo že mají firmu, ve které zbyly nějaké látky, tak že je mohou přivést k nám do centra, kde šijeme roušky," doplnila Bláhová. Do nově vzniklého Kontakního centra pro osoby v nouzi se lidé dovolají vytočením čísla 378 032 222.