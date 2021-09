„Existuje zde opravdu velká provázanost s městem, hlavně co se týče tematických zájezdů pro děti. Město spolku štědře přispívá ze svého rozpočtu a nechává na nás, jak s penězi naložíme. Příspěvek města je ale jen jedním ze zdrojů. Vybíráme členské příspěvky, oslovujeme sponzory, dárce nebo další spolky. S městem spoluorganizujeme například dětské karnevaly, dětské dny, noční hry odvahy pro děti i dospělé, cyklovýlety, letní dětské tábory nebo lampionové průvody,“ uzavírá Procházková.

Spolek Paprsek tu má dlouholetou tradici. Vznikl před jednadvaceti lety jako nástupce Sdružení rodičů a přátel školy. „Spolek jsme původně založili pro děti našich členů. Ty jsou dnes už dospělé, v současné době tedy spolek udržujeme pro další generace. Za 21 let fungování jsme zorganizovali už stovky akcí. Větší akce navštěvují stovky lidí,“ říká Iva Procházková, předsedkyně spolku.

