Dveře volebních místností se v pátek občanům otevřely přesně ve 14 hodin. Před budovu kina v Kaznějově, kde město volby pořádá druhým rokem, se lidé začali scházet už ve 13:30 hodin. "V Kaznějově volíme na čtyřech místech. Dvě okrskové volební komise (OVK) máme v budově kina, jedno v místním středisku Radovánek a poslední na městském úřadě," sdělil Tomáš Vanka, předseda první OVK, u níž může krajské zastupitele vybírat přes 600 místních obyvatel.

V nedávno zrekonstruované budově místního kina hlasovala dnes také například prvovolička Veronika M., která teprve před 14 dny dovršila plnoletost. Za první hodinu přišlo k první kaznějovské komisi dohromady zhruba 50 lidí. "Volební účast je zatím slušná, je to příjemné překvapení," řekl Vanka.

V Černicích přicházeli dnes lidé volit - tak jako již řadu let - do místní hasičské zbrojnice. "Lidí chodí hodně, a to jak mladých, tak seniorů. Jsme zatím mile překvapeni," zhodnotila členka černické volební komise, která seděla za ochrannými přepážkami z plexiskla, které mají snížit možnost přenosu viru. "Po třech hodinách od otevření volební místnosti máme téměř dvacetiprocentní volební účast," dodala.