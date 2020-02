Karel Wälzer, rodák z Plzně, měl obrovský talent na chytání puku. Hrál za Českou sportovní společnost a již v roce 1912 vychytal na mistrovství Evropy zlato. České reprezentaci bylo jasné, že Karel, v civilu bankovní úředník, je jednoduše eso. Jediným problémem byl jeho přísný zaměstnavatel, kvůli kterému se často nemohl účastnit zápasů.

Na mistrovství Evropy 1914 v Berlíně se mu tak podařilo tajně a na vlastní náklady dorazit jen na finále s německou říší, ve kterém však nepustil jedinou branku a dopomohl reprezentaci ke zlatu. V roce 1920 se na olympijských hrách zase přičinil k prvnímu československému hokejovému bronzu a v dresu reprezentace se objevil ještě v roce 1921 ve Švédsku. Pak už ale jeho životní dráha nabrala zločinnější ráz.

Milionář skočil brankáři na špek

I jako bankovní úředník byl Karel Wälzer velice schopný a díky tomu si jeho služby vyžádal milionář Emil Wallenfels. Wälzer mu pomáhal s nákupy na burze, ale místo aby peníze investoval, schovával si je pro sebe. Podnikatel takto údajně přišel o čtyři milióny.

Na podvod se však rychle přišlo a Karel Wälzer si odseděl dva roky ve vězení. Tím však brankářova zločinecká dráha nekončila. Jeho následující pokus byl ještě odvážnější. Plán byl jednoduchý. Wälzer chtěl s dvěma komplici vyměnit přes svého známého v bance cenné papíry za padělky.

Papíry v ceně milionů měly přitom ležet v depozitu ještě dalších 20 let, a tudíž by se na výměnu nepřišlo ještě hodně dlouho. Ale nakonec skupinu zradil Václav Štampfer, kterému zaplatili, aby jim sehnal schopného grafika na padělané papíry. Štampfer je ale místo toho nahlásil policii a peníze si nechal. V novinách byl pokus označován za do té doby třetí největší bankovní podvod v Československu.

Po nezdařené akci se po brankáři slehla zem. Až v roce 1948 se dovídáme z tisku, že Karel Wälzer zemřel v Praze po dlouhé nemoci. O jeho zločinech se tisk nezmiňuje, a Karel Wälzer je tak dlouhé roky znám jen pro své hokejové úspěchy.