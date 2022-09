„Vlaková souprava bude sestavená z historických osobních vozů a v jejím čele pojede lokomotiva 310.072 Kafemlejnek. Ráno vyjede z Nepomuku a postupně sveze fanoušky železniční nostalgie do Blatné, Březnice a Rožmitálu pod Třemšínem. Odpoledne se pak vrátí zpět do Nepomuku. Jízdenky budou v prodeji přímo ve vlaku,“ uvedl za České dráhy Petr Pošta.

Parní vlak projede malebnou krajinu Blatenské pahorkatiny a jižní části Brd. Začínat bude v 9:00 v Nepomuku, odkud pojede přes Třebčice (9.06), Kotouň (9.24), Kasejovice (10.15) a Lnáře do Blatné. Z této železniční stanice bude pokračovat přes Bělčice do Březnice a nakonec projede i lokálku do Rožmitálu pod Třemšínem, kam přijede ve 13.10. Na zpáteční cestu se souprava vydá po stejné trase. Odjezd z Rožmitálu bude ve 13.35, cílovou stanicí bude Nepomuk, kam vlak přijede v 17.58.

Jízdní řád vlaku po blatenských lokálkáchZdroj: ČD

Kromě samotné jízdy historickým vlakem se cestující mohou těšit i na další zajímavosti. „V areálu železniční stanice Kasejovice mezi Nepomukem a Blatnou si budou moci prohlédnout budovu bývalé vodárny, která bude tento den otevřena pro veřejnost. Ve stanici Rožmitál pod Třemšínem pak bude v době pobytu parního vlaku připravena výstavka o historii tamní tratě a prodej upomínkových předmětů,“ dodal Pošta.

Více informací k vlaku získají zájemci na cdnostalgie.cz.

Západní okruh Plzně má v Křimicích novou mimoúrovňovou křižovatku