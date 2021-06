Mláďata jsou v pořádku. "Do Záchranné stanice živočichů v Plzni byl v sobotu dopoledne přivezen dospělý čáp bílý, který byl nalezen nedaleko čerpací stanice u Chotíkova na silnici I. třídy směr Karlovy Vary. Dospělého samce čápa bílého, pravděpodobně hnízdícího v Chotíkově na čtyřiadvacet metrů vysokém komíně od bývalé cihelny, srazilo auto při sběru hrabošů a potravy v silničním příkopu. Snadný sběr potravy v blízkosti rušné silnice se mu stal osudným. Zhruba po hodině od předání čáp podlehl zranění a uhynul. V ten moment se rozjela akce záchrany mláďat na hnízdě v Chotíkově," popsal šéf plzeňské Záchranné stanice živočichů Karel Makoň.

V hnízdě se nacházela tři hladová mláďata a jedno nevylíhlé vejce. "Když je hasiči snesli dolů, přebrali jsme si je my a převezli do naší záchranné stanice. Děkuji hasičům za jejich profesionální přístup, technickou podporu, rychlost a celkové nasazení. Bez nich a jejich pomoci by to nikdy nefungovalo a velice si vážím toho, že za těch 30 let, co se čápům věnujeme, jsme tímto způsobem společně zachránili a pomohli desítkám čapích párů a stovkám čápů," dodal Makoň.