Úbytek vody ve Velkém Boleveckém rybníku v Plzni nesouvisí s výstavbou bytového komplexu Panorama nacházejícího se na břehu oblíbené rekreační oblasti. Hlavním důvodem diskutovaného problému, a sice poklesu hladiny Boleváku, je podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře sucho. Na pondělním jednání zastupitelstva to potvrdil i David Hrabák z firmy DHI, která zpracovala analýzu situace.

„To, co se šířilo na sociálních sítích, není pravda. Úbytek vody nesouvisí s výstavbou bytového komplexu. Můžeme se stoprocentní jistotou vyloučit, že by byla hladina Velkého Boleveckého rybníka ovlivněna výstavbou domů,“ řekl Šindelář.

Zaplavené sklepy

Představitelé města tak odmítli tvrzení stavaře Karla Harta, který v otevřeném dopise popisoval, že hladina Boleváku klesá právě kvůli výstavbě čtyř nových domů, jejichž sklepy zaplavuje voda, která musí být odčerpávána. „Do velmi špatné situace se dostali vlastníci bytů. Je mi líto, že mají vodu ve sklepích. Za tuto skutečnost však město nemůže,“ uvedl dále Šindelář s tím, že voda, která domy zaplavila, pochází z polí u Mikulky.

Toto tvrzení potvrdila také analýza provedená firmou DHI. „V posledních letech narůstá průměrná teplota. Od roku 2015 je výrazná převaha výparů nad srážkami. Vypařuje se tedy o hodně více vody, než do Boleváku přiteče,“ vysvětlil Hrabák.

„A proč mají dnes lidé v Panoramě ve sklepích vodu? Důvod je jednoduchý. Voda z polí od Mikulky, která se nachází na kopci, musí někam stékat a logicky teče dolů. Na Povodí Vltavy se dělají pravidelné rozbory. Voda u bytového komplexu obsahovala výrazný podíl dusičnanů nad 50 miligramů na litr, což indikuje, že se jedná o vodu z polí a ne z Boleveckého rybníku,“ řekl dále Hrabák.

Podíl dusičnanů v Boleváku byl totiž podle rozboru v řádech desetin miligramů na litr. „Pokud by se měla voda v Boleváku infiltrovat do podzemí bytových domů, dusičnany by byly v řádech desetin miligramu, ne však v řádech desítek miligramu,“ dodal Hrabák. Podobnou filosofii má také hydrobiolog Jindřich Duras. „Voda z Boleváku zmizela primárně výparem a částečně výměnou vody s podzemní vodou. Těsně po dešti voda z rybníka vždycky z větší části zmizí v podzemí, ale když neprší, podzemí vodu vrací. A voda, co zasakuje do sklepů domů, pochází z pole nad nimi. Tuto skutečnost jasně prokazuje i její složení,“ vysvětlil.