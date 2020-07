Otřesy země pocítili Plzeňané před dvaceti lety. „Probudil jsem se s divným pocitem, slyšel jsem cinkání skleniček,“ citoval Plzeňský deník Plzeňana Jiřího Filípka. Zemětřesení, které pocítili i lidé v dalších městech republiky, mělo epicentrum v Dolních Rakousích.

Ke kuriózní situaci na tramvajové trati v Prešovské ulici došlo v roce 1990. Během osmnácti hodin tam 4. července, týden před začátkem rekonstrukce, vykolejily tři tramvaje.

V roce 2000 Plzeňany trochu zaskočila informace, že z města zmizely téměř všechny třídy a staly se z nich ulice. Ke změně přitom došlo už deset let před tím, ale změna vyšla najevo až po vydání aktualizovaného seznamu plzeňským magistrátem. Překvapená informací byla jedna z obyvatelek Doubravky i její tehdejší starosta Evžen Zavadil. Nicméně někteří Plzeňané zažité názvy tříd (např. Americká, Masarykova, Francouzská) používají dodnes.

Víte, že se v Plzni slavil také americký Den nezávislosti? Bylo to hned po válce v roce 1945 a na oslavy, kdy byl kvůli tomu v Plzni vyhlášen den pracovního klidu, vzpomněla Nová Pravda v roce 1990 pětačtyřicet let let po těchto oslavách celostránkovým materiálem.

Před patnácti lety pak informoval Plzeňský deník o tom, že Škoda bus klub získal do svých sbírek trolejbus Škoda 7Tr vyrobený v padesátých letech 20. století. Tento kousek, který byl zakonzervován a neprošel rekonstrukcí, si můžete prohlédnout opět od tohoto víkendu, kdy zahajuje sezonu muzeum dopravy ve Strašicích na Rokycansku.