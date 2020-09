V září 1968 se v Plzni otevřel v té době unikátní obchodní dům Prior. „Je to svým způsobem československá ojedinělost, protože je to od roku 1939 první velký obchodní dům, který byl v republice postaven,“ psala 20. září den po zahájení provozu Pravda.

Prior nabídl na čtyřech podlažích prodejní plochu téměř 6000 metrů čtverečních a dalo se v něm koupit i zboží ze zahraničí. „Jde o způsob samoobslužného prodeje a o prodej volným výběrem, kdy si zákazník vybere zboží a přinese si ho až k pokladně. Klasický pultový prodej použijeme jedině v těch odděleních, kde je to z hlediska spotřebitele nutné,“ popsal v rozhovoru ekonomický náměstek Prioru Anotnín Seménko.

Více než padesát let stará budova slouží svému účelu dodnes. Po listopadu 1989 v ní byl Prior nahrazen nejprve K-Martem, později Tescem, momentálně má v přízemí prodejnu Lidl.

Po listopadu 1989 se v Plzni začaly objevovat první posilovny. Jedna z nich se otevřela v září 1990 na Lochotíně. „Chci, aby byl klub přijatelný i pro mladé lidi, kteří mají někdy hluboko do kapsy. Hodina v tělocvičně proto stojí jen sedm korun,“ řekl tehdy pro Novou Pravdu majitel Fitness-klubu Jiří Houška. Co by za takovou cenu dali fitness nadšenci dnes…

O tom, že do stávky mohou vstoupit i prodavači, svědčí článek Nové Pravdy z 21. září 1990. Hodinovou výstražnou stávku zaměstnanců podniku Potraviny způsobil návrh zákona o malé privatizaci. „Nebráníme se privatizaci, ale způsobu dražby,“ řekla předsedkyně stávkového výboru Marie Topinková. Hlavním cílem bylo získat větší možnost zprivatizovat prodejny i pro tehdejší zaměstnance Potravin, kteří se při variantě veřejných dražeb cítili znevýhodněni proti členům vedení nebo movitějším zájemcům.