Před dvaceti lety se šimpanzi v plzeňské zoo dočkali nového výběhu a ze světa za mřížemi se konečně mohli vydat ven, projít se po trávníku a vyšplhat na strom. Slavnostně byl výběh otevřen 13. června, tehdy jen pro dva jedince. „Šimpanzi Ferda a Gina jsou přírodou trochu zaskočeni, dokonce jsou na rozpacích i z pávů, kteří se do výběhu občas zatoulají nebo jim přeletí nad hlavou. Hranice jejich výběhu jsou jištěny ohradníkem a přírodním vodním příkopem,“ psal o den později Plzeňský deník.

O plzeňské zoo a novince pro návštěvníky se zmínila tehdejší plzeňská Pravda také před padesáti lety, 16. června 1970. V době, kdy to v plzeňské zoo vypadalo úplně jinak, než dnes, instalovali její zaměstnanci do areálu houpačky v podobě malých vagónů.

Z června 2000 pochází zpráva o kuriozní krádeži za bílého dne. Tehdy sedmnáctiletý Karel Pospíšil si ve vozovně „vypůjčil“ tramvaj a projel se s ní po Plzni. „Udělal jsem to na protest,“ píše se v článku, který vyšel 15. června. Mladíka, který se chtěl stát šoférem tramvají, totiž mrzelo, že už ho nechtějí pouštět do depa. „Když jsem projížděl kolem nádraží, volal mi dispečer, abych tramvaj okamžitě vrátil. Já slíbil, že hned U Zvonu to obrátím a pojedu zpátky na Slovany, ale tam už na mě čekali policisté. Poté, co jsme tramvaj skutečně zavezl zpátky, si mě převzali,“ líčil mladík.

Strach prý neměl, řídit ho totiž během jeho předchozích návštěv v depu naučili šoféři dopravních podniků.