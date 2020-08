Obsáhlý materiál připravil na 8. srpna 2000 Plzeňský deník ke 100. výročí úmrtí Emila Škody, zakladatele Škodových závodů. Továrník, který trpěl chronickou nemocí ledvin a žaludku, zemřel 8. srpna ve vlaku cestou do Plzně, kam se vracel z pobytu v Alpách. „Zde se pacientův zdravotní stav zhoršil natolik, že byl z Plzně povolán rodinný lékař dr. Smelz a Škodův náměstek Walter Trappen. Lékař nařídil okamžitý odjezd, ale nemocný se již návratu nedožil,“ vzpomínal článek.

Škodův pohřeb na hřbitově na dnešním Mikulášském náměstí byl pro Plzeň velikou událostí, smutečního průvodu se 11. srpna 1900 zúčastnilo tři a půl tisíce zaměstnanců továrny a jeho trasu lemovaly špalíry Plzeňanů. „Když byl pohřební vůz u brány hřbitova, konec průvodu procházel ještě Tylovou ulicí,“ psalo se také v Plzeňském deníku.

O tom, že koupě nového auta se za posledních třicet let rapidně změnila, svědčí článek Dovolená před Mototechnou z 31. července 1990. Na zapsání do pořadníku čekala před plzeňskou Mototechnou na Slovanech pořádná fronta. Bylo v ní několik stovek lidí, kteří se vybavili kempinkovými sedačkami, termoskami s pitím a čekali na místě několik dní. Člověk, který se postavil do fronty, dostal lístek s pořadovým číslem, aby se lidé nepředbíhali a byli postupně odbavováni. „Kdybych neměl číslo v ruce, tak jsem se tu snad o to pořadí musel poprat,“ popisoval situaci jeden z čekajících. Největší zájem byl tehdy o Škodu Favorit, žhavou novinku z mladoboleslavské automobilky, zapisovali se ale i zájemci o Ladu či Moskviče.

Ve stejný den informovala Nová Pravda také o montáži ciferníků na věž katedrály sv. Bartoloměje. Několikaletá rekonstrukce věže se tak konečně chýlila ke konci.

O pár dní později, 6. srpna 1990, pak vyšel článek o příjezdu stáda velbloudů do plzeňské zoo. „Malé stádečko, jehož cena je téměř půl milionu korun, je o to cennější, že získat tyto koráby pouště bylo velice obtížné. Sovětský partner totiž není ochoten tato atraktivní zvířata prodávat a možnosti získání velbloudů z Afriky jsou zcela nepatrné,“ psalo se tehdy v deníku s tím, že tato zvířata žila v Kazachstánu polodivokým způsobem a chytají se pouze jednou do roka kvůli vlně. Do té doby byl v Plzni jediný velbloud, a to ještě zapůjčený.

Zajímavou misi v rámci výcviku absolvovali v létě 1990 vojenští piloti z borského letiště. Se svými vrtulníky totiž místo cvičné zátěže přepravovali do Plzně čerstvou zeleninu a ovoce ze slovenských Nových Zámků. „Přeprava je samozřejmě zdarma. Pro zajímavost: dovoz ze Slovenska automobilovou soupravou stojí podnik Zelenina 7až 8 tisíc korun a od ČSAD kolem 10 tisíc Kčs,“ srovnával článek z 10. 8. 1990.

Jen shodou okolností skončila před padesáti lety nehoda na dnešní Americké ulici. Pod křižovatkou U Práce se tehdy samovolně rozjel rumunský kamion a zastavil se až o strom na úrovni dnešní zastávky Mrakodrap. „O to, že tato jízda skončila celkem šťastně, se zasloužil neznámý mladík, který zpozoroval, že ve voze není posádka a voláním varoval lidi na chodníku,“ uvedla tehdy Pravda v popisce pod fotografií 2. 8. 1970.