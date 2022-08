Zavření části významné dopravní tepny v centru města budilo emoce už na konci srpna minulého roku, kdy byla Americká definitivně zapovězena pro auta. Zdánlivě uzavřené téma je ale před volbami znovu na stole.

Otevření Americké chtějí dvě hnutí

Vrátit auta na Americkou chce například hnutí Pro Plzeň. Jeho členové vytvořili studii o tom, kolik aut projede dnes touto ulicí i přes zákaz vjezdu. „V květnu jsme během jedné hodiny v odpolední špičce napočítali, že uzavřenou Americkou projelo 160 aut. Dále s odstupem času vidíme, že její uzavření nepřineslo žádné uklidnění dopravy – zvláště v ulici U Trati vznikají dlouhé kolony. Uzavření Americké se tedy může uskutečnit nejprve, až bude vyřešeno propojení právě zmíněné ulice U Trati a ulice Borská. V těchto místech (U Belánky) by mohla vzniknout mimoúrovňová křižovatka, kdy vozy jedoucí směrem na Borská pole projedou mimoúrovňově bez čekání,“ řekl Jiří Uhlík, člen hnutí Pro Plzeň.

Otevřít Americkou třídu řidičům hodlá také hnutí ANO. „Osobně jsem pro její uzavření nikdy nehlasoval. Navíc jsem od toho pokusu kolegů čekal daleko víc, než průjezd 150 aut za hodinu skrz zákaz a zácpy ve všech přilehlých ulicích,“ uvedl lídr kandidátky a současný první náměstek primátora Roman Zarzycký.

Jsou tu ale i hlasy z druhého tábora. Koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) omezeni individuální automobilové dopravy na Americké naopak podporuje. „Došlo tím totiž k významné úspoře v časových prodlevách MHD o více jak o pět minut, což je při stovkách svozu denně poměrně významné. Ale nesmí zůstat jen u omezeni individuální automobilové dopravy, je nutné revitalizovat zejména spodní část Americké, rozšířit chodníky a dosadit chybějící stromy, aby se z Americké stala městská obchodní třída,“ uvedl David Šlouf, současný náměstek primátora a lídr kandidátky SPOLU. Koalice SPOLU jde podle něj do voleb s tím, že hodlá navýšit počet strážníků v ulicích, chce vznik bytů pro skupiny, které je nejvíce potřebují, a další rozvoj dopravní infrastruktury pro auta, pěší i cyklisty.

Přestavba Rondelu

Jedním z velkých témat před volbami je také osud Rondelu na Roudné, který chtějí představitelé města zasypat mj. kvůli špatnému stavu mostů. S úpravami by se podle plánů nemělo začít dříve, než po dokončení západního okruhu, který by měl být dostavěn příští rok. Jenže tenhle plán se mnohým nelíbí. „Rondel se s ohledem na cenu komodit dostal do tak astronomické výše, že jeho zasypání nepodporuji ani kvůli ceně, ani kvůli významným a dlouhým dopravním omezením pro lidi,“ uvedl Zarzycký (ANO), který v Plzni dále hodlá zachovat nejnižší ceny tepla v ČR či nezvýšit ceny vodného a stočného. Hnutí ANO podle něj zveřejní celý svůj volební program do konce týdne.

Zamezit zasypání Rondelu chce také Aleš Tolar, malesický starosta a lídr hnutí STAN. „Projekt zasypání Rondelu a vybudování nové městské čtvrti v daném místě považujeme pro budoucnost Plzně za užitečný, ale je extrémně finančně nákladný a při současné dopravní zátěži velice obtížně realizovatelný. Proto říkám ne tomuto projektu. Vede k tomu ještě dlouhá cesta, práce a vysvětlování. Než projekt odstartuje, musí mít město dostavěno kapacitní dopravní propojení západním i východním silničním okruhem. Teprve v okamžiku, kdy se podaří dopravu na Karlovarské a Klatovské třídě zredukovat, může se přistoupit k úpravám v oblasti Rondelu,“ míní Tolar. Z mimodopravních témat chce hnutí STAN prosadit například opravu a záchranu Kulturního domu Peklo.

Opačný názor na osud Rondelu zastává koalice SPOLU. „Přestavba Rondelu přinese tři dopraví pruhy v obou směrech, podél komunikace budou nové stromy a cyklostezky. Myslím si, že dojde ke značnému zlepšení veřejného prostoru a shoduji se s názorem dopravních expertů, že současné řešení je přežité a není vhodné pro místo, které je vzdušnou čarou vzdálené 500 metrů od centra města,“ sdělil Šlouf.

MHD zdarma

Strany se před volbami vytasily i s mnohými dalšími nápady týkající se dopravy v Plzni. MHD zdarma do 18 a od 65 let chce prosadit hnutí ANO, zcela zdarma má jezdit podle Plzeň v srdci – ČSSD a nezávislí kandidáti . „Primárně je to myšleno jako krizové opatření. Máme zde uprchlickou krizi, na podzim na nás může dopadnout energetická krize. Myslíme si, že jedna z věcí, v rámci které může město podat občanům pomocnou ruku, je zrušit kontroly v MHD, která by měla být v době krize zdarma pro všechny Plzeňany. Toto opatření by se mělo ponechat po dobu nezbytně nutnou dobu a po čase by se vyhodnotilo a řekli bychom si, jestli nestojí za to uvažovat o plošném zavedení MHD zdarma do budoucna,“ řekl lídr Pavel Kotas.

Komunální volby čekají letos Českou republiku ve dnech 23. a 24. září. Od podzimu 2018 vládne na plzeňské radnici ODS a TOP 09, hnutí ANO a ČSSD.