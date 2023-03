Matematika s robotem, fotografování přírodnin, interaktivní workshop o životě včel nebo pokusy s hydrogelem.

Plzeňské Centrum robotiky se otevřelo veřejnosti | Video: Deník/ Filip Nekola

Zajímavý program v celkem jedenácti workshopech nabídla Správa informačních technologií města Plzně prostřednictvím svého Centra robotiky v rámci dne pro veřejnost s názvem π [pí] day. Ten se uskutečnil v plzeňské Cukrovarské ulici uplynulý víkend.

„Již mnoho let prostřednictvím Centra robotiky připravujeme dny otevřených dveří pro děti a jejich rodiče. Cílem je ukázat práci našich lektorů a to, co v Centru robotiky mohou děti objevovat, zažívat a naučit se. π [pí] day pojmenovaný po Ludolfově čísle pořádáme již druhým rokem. Popularizace přírodovědeckých a technických oborů je jedním z našich cílů,“ uvedl ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.

Jednotlivé workshopy byly připraveny pro děti z různých ročníků základních škol. Nejmenší se mohli zúčastnit interaktivního workshopu o životě včel. Jejich tělo si mohli zblízka prohlédnout pomocí mikroskopu. Nebo ochutnat med a vyrobit si svíčku ze včelího vosku. Zábavnou formou si také zkusili plnění matematických úloh díky programování robota Photon.

Větší děti se proměnily ve vědce, díky workshopu Experimentujeme s hydrogelem a prozkoumaly, jaké vlastnosti tento polymer má a kde ho můžeme využívat. Také si mohly zapojit elektrický obvod při workshopu Don‘t touch.

Pro zájemce o fotografování byly připraveny ukázky práce s klíčovacím pozadím, kde díky následnému postprocesu si za svůj portrét nafocený v ateliéru mohli vytvořit na fotografii jakékoli pozadí. Fyzikálním tématům se věnovalo hned několik dalších workshopů. Udržíš teplo? – to byl název dílny, ve které děti pracovaly jak rukama, tak hlavou. Navíc si svoji hypotézu ověřily pomocí měřícího systému Pasco.

S termokamerami děti experimentovaly na dvou workshopech a díky nim viděly i to, co běžným okem není možné zahlédnout.