Od podzimu 2021 provozuje Wolt v Česku pod značkou Wolt Market službu expresního rozvážení zboží z vlastních obchodů. Aktuálně ho díky pěti pobočkám modří kurýři rozváží v Praze a Brně. Teď je nově dostupní i obyvatelům a návštěvníkům Plzně. „Otevření naší šesté pobočky nám dělá velkou radost. Rozjetí Wolt Marketu v Plzni je pro nás velkým krokem a začátkem expanze do dalších regionů mimo Prahu a Brno. Reagujeme tak na více než dvojnásobný meziroční nárůst objemu objednávek. Od začátku roku 2023 vzrostl o téměř dvě třetiny. Děláme všechno pro to, abychom byli našim zákazníkům co nejblíže a neustále rozšiřujeme také portfolio dostupných značek i produktů,“ říká provozní manažer Wolt Market Česko Viet Anh Nguyen.

Sortiment obsahuje kategorie zboží, které zákazníci znají z klasických supermarketů a k tomu spoustu specialit navíc. V tomto případě za ně ale zboží vyzvednou partnerští kurýři a následně jej v rámci desítek minut od objednání doručí po celé Plzni až domů.

Nakupovat je možné každý den od 8 do 22 hodin. V co nejkratším možném čase doručují partnerští kurýři Woltu zboží z nejrůznějších kategorií. Pečivo, ovoce a zeleninu, mléčné výrobky, trvanlivé potraviny, sladkosti, alkohol nebo nápoje. A jinak tomu nebude ani v Plzni.