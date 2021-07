/SOUTĚŽ/ Šumava si v pátek 23. a sobotu 24. července užije hudbu známé české kapely, která letos slaví 25. výročí. Wohnouti letos v srpnu vydávají i jubilejní 10. desku a se svou tour zavítají do Dolejšího Těšova či Hracholusk. S Deníkem můžete vyhrát i volňásky.

První koncert Wohnouti po koronavirové pauze hráli v Tučapech na Táborsku. | Foto: Jiří Loudín

Jak informovala manažerka kapely Gabriela Pánková, v pátek kapela dorazí do Dolejšího Těšova u Hartmanic. „Vystoupí na Nezámku. Předskočí charismatická Electric Lady,“ doplnila. Vstupenky lze zakoupit buď v předprodej v síti smsticket.cz za 350 korun nebo přímo na místě. „Kdo bude chtít, může se na místě nechat zdarma otestovat odborníky antigenním testem, kteří návštěvníkům vydají i příslušný certifikát o negativním výsledku, může tedy sloužit dál do práce či ke vstupu na jinou akci či do restaurace,“ vysvětlila Pánková.