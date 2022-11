Rezervaci a prodej vstupenek v omezeném počtu maximálně pro pět osob na jedno vybrané místo spustilo město 7. října prostřednictvím portálu www.plzenskavstupenka.cz. Vstupenky na akce je možné také zakoupit v Turistickém informačním centru města Plzně. U některých subjektů, jako jsou například Divadlo J. K. Tyla, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí, je nutné si vstupenky pořídit buď prostřednictvím jejich webů nebo v pokladnách.

Letošní novinkou je Den otevřených dveří na Masarykově základní škole na Jiráskově náměstí, jejíž základní kámen položil Tomáš Garrigue Masaryk. Škola letos slaví 100 let. Město připravilo i kulturní program na náměstí Republiky v čase od 13 do 16:30 hodin. Vystoupí orchestr ZUŠ Sokolovská Ambito a kapela Epydemie, která v některých svých písních připomíná osudy významných osobností československých dějin.

Celodenní program vyvrcholí slavnostním shromážděním na náměstí T. G. Masaryka, kde se v 17 hodin koná tradiční vzpomínkový akt. V 18 hodin vyjde z náměstí lampionový Průvod světel, jenž se do programu vrací po dvouleté přestávce. Trasa průvodu je po Klatovské ulici, letos nově odbočí do Americké a Jungmannovy ulice a ulicí B. Smetany dojde na náměstí Republiky, kde se mohou diváci těšit na tradiční ohňostroj.

„V návaznosti na loňskou úspěšnou stezku Z Hamburku na Petrohrad bude v termínu od 24. do 31. října připravena nová vzdělávací trasa s názvem Americká – osa centrální oblasti. Stezka návštěvníky seznámí s jednou z nejvýznamnějších plzeňských ulic a jejím bezprostředním okolím a upozorní na zajímavá místa, události i osobnosti města Plzně z období 1. republiky a 20. století. Součástí stezky je vědomostní soutěž pro děti s hrací kartou, kterou si bude možné vyzvednout v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky nebo na Palubě Hamburk u hlavního nádraží. Po splnění úkolů získá účastník malou odměnu,“ doplnila Jana Komišová z plzeňského magistrátu.

V rámci mimořádných jízd historických vozidel Plzeňských městských dopravních podniků bude pro veřejnost díky příznivému počasí nasazena do provozu i tramvaj Křižík & Brožík z roku 1899. Jezdit bude během zítřka od zastávky U Synagogy v Palackého ulici okruhem kolem historického jádra ke Zvonu a zpět k Synagoze.

Odjezdy ze zastávky "U Synagogy" jsou následující: 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 14:00, 14:20, 14:40, 15:05, 15:25 a 15:50.

Cena za jednu jízdu z počáteční zastávky do konečné zastávky je stanovena na 40 korun za osobu, pro děti do 15 let včetně a seniory nad 70 let pak na 20 korun. Děti do 6 let věku mají přepravu zdarma. Pro rodiny s dětmi platí rodinná jízdenka, kterou mohou využít 2 dospělí a až 2 děti za 90 korun.

Jízdenky se prodávají před každou z jízd u řidiče a nelze je zakoupit pomocí Plzeňské karty, Plzeňské jízdenky či platebními kartami.