Na ploše 450 m2 se před návštěvníky rozvine fascinující cesta, která je provede historií touhy lidstva po létání. Netradiční rodinný zážitek jim zpestří přes 20 interaktivních exponátů, díky nimž jim narostou křídla, stanou se vědci v laboratoři a prozkoumají, jak a proč létají ptáci i rostliny, jako správní dobrodruzi vystoupají do výšin v horkovzdušném balónu, promění se v inženýry a zkonstruují si vlastní stíhačku nebo se jako astronauti vydají ve vesmírné raketě vstříc mimozemským dobrodružstvím. Výstava Vzhůru do oblak potrvá do 31. srpna 2022.

„Létání přitahuje lidstvo od nepaměti. Snad každý snil o tom, jaké by to bylo rozpřáhnout ruce a vystoupat vzhůru,“ zdůvodnil výběr tématu programový ředitel DEPO2015 Jan Štěpán. A právě to nová rodinná interaktivní expozice v DEPO2015 návštěvníkům umožní. Pomyslná cesta k tomu vede přes čtyři tematické okruhy. V prvním snovém a mytologickém okruhu se návštěvníci setkají s pověstí o Ikarovi, s velkou projekční interaktivní stěnou nebo zvukovou instalací v oblacích. Druhá část inspirovaná přírodou je probudí ze snu. Prostřednictvím počítačové hry a mechanických modelů mohou získat představu o tom, jaké je to létat jako pták. Vyzkouší si, jak fungují ptačí křídla a potvrdí si své závěry v letecké laboratoři. Ve třetím okruhu se už návštěvníci doslova odlepí od země. Za pomoci vynálezů a fyzikálních zákonů vypustí horkovzdušný balón, zkusí si používat křídla ve vzduchovém tunelu nebo se seznámí s příběhy letců a vynálezců. To vše je připraví na závěrečnou čtvrtou část, kde se coby inženýři postarají o start vlastní vesmírné rakety nebo se pokusí zkonstruovat letadlo, které z letištní ranveje dokáže uletět tu nejdelší vzdálenost.

„Výstava je koncipována tak, aby si ji užili malé děti i jejich rodiče. Hlavně první snová část nadchne i ty nejmenší. Určitě budeme rádi, když se rodiny ve výstavě budou snažit spolupracovat a vymýšlet společná řešení. Rodiče tak mohou dětem pomoci stavět letadla a rakety, vymýšlet ten nejlepší tvar křídel nebo si společně zasoutěžit. Při putování naší výstavou navíc naleznou odpovědi na spoustu často kladených zvídavých otázek svých dětí,“ popsal Štěpán. Expozicí bude návštěvníky provázet lektor, který dětem nejen odvypráví příběhy o touze po létání, ale zároveň bude připravený jim v případě potřeby také poradit a pomoci při ovládání složitějších interaktivních exponátů. Prostor výstavy je bezbariérový, přístupný i s kočárkem.

Výstava je otevřena ve všední dny od 14.00 do 18.00, o víkendech, státních svátcích a školních prázdninách od 10.00 do 18.00. Vstup do výstavy je organizován po hodinových intervalech ve skupině 30 osob. Návštěvníci si tak mohou předem zakoupit vstupenky na daný den i hodinu. „Zajišťujeme tak návštěvníkům co největší komfort, aby si expozici opravdu užili a měli na všechno dostatek času i prostoru. Navíc je tento systém také bezpečnější, co se týče hygienických opatření,“ objasnil systém vstupu do výstavy Jan Štěpán.