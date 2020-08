Vzepřel se kádrovákům a po srpnu musel utéct

„Každému jen trochu normálněji myslícímu a posledními dvaceti lety ještě ne úplně mravně deformovanému člověku se zdá být úplně logickým požadavek občanů vědět, co je o nich psáno v listinách a fasciklech, uložených v kádrových odděleních podniků. Každý by měl poznat obsah všech svých posudků a měl by mít možnost se proti jejich obsahu obhájit.“ Tato odvážná slova napsal na jaře 1968 Pavel Bartovský do deníku Svobodné slovo a svedl bitvu s kádrovým oddělením Škodovky o nahlédnutí do svého fasciklu.

Ilustrační foto. | Foto: kniha Oběti okupace