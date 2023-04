Mezi prvními návštěvníky, kteří si tapisérii i celý nebílovský zámek přišli prohlédnout, byli i manželé Irena a Miroslav z Komárova. “Jezdíme raději vždy dřív, tak se občas stane že jsme někde první. V Nebílovech jsme už potřetí, sledujeme jak se to tu mění, už jsou tu i krásné interiéry a vidíme, že teď se buduje zahrada,” říká Irena.

Zahrada by měla být dokončena na konci května a vévodit jí bude žulová fontána o průměru 8 metrů. Celá obnova zahrady přijde na více než 28 milionů korun. “Inspirací pro obnovu zahrady se stala mapa z poloviny 18. století. Chybět tu proto nebudou prvky typické pro barokní zahrady - pravidelná síť cest, záhonové čtverce lemované stále zelenými keři, trávníkové ornamenty s barevnými písky nebo altán,” slibuje kastelán Fiala.

Otevírají se hrady a zámky Plzeňského kraje. Návštěvníky čeká řada překvapení

Zhruba padesátiminutová prohlídka zámku zavede návštěvníky do zařízených zámeckých komnat, do panovníkovy ložnice, přijímacího pokoje, do loveckého salónku i do originálně zdobeného velkého sálu. Zajímavé srovnání nabízejí i místnosti v původním nezrenovovaném stavu. Po prohlídce komnat se návštěvník může ještě zastavit u rozsáhlého obrazového herbáře rozvěšeného na zámecké chodbě. Pozorný návštěvník mezi zobrazenými rostlinami může mimo jiné nalézt i pověstný kořen mandragory, který tak může být originální pozvánkou k návštěvě nedalekého loveckého zámku Kozel, kde mimo jiné probíhá výstava s názvem Rudolf II. ožívá. Milovníkům filmu Císařův pekař a pekařův císař s Janem Werichem v hlavní roli není potřeba souvislost s kořenem mandragory připomínat.

Vstupné na hrady, zámky a další objekty ve správě NPÚ zůstává stejné jako v loňském roce. Cena pro děti ve věku od 6 do 17 let je dokonce nižší a činí 30 procent ze základního vstupného. Děti tak za hlavní prohlídkovou trasu v průměru zaplatí 50,- Kč. Děti do 6 let mají nadále vstup zdarma.