Stačí vystoupat po širokém schodišti a návštěvník kláštera v Chotěšově na Plzeňsku se ocitne pod jednou z největších a nejkrásnějších nástropních fresek v západních Čechách.

Příběh fresky vysvětluje ředitel Správy kláštera premonstrátek v Chotěšově Filip Hrubý. | Video: Deník/Pavel Bouda

Jejím autorem je František Julius Lux a jednu velkou opravu už má unikátní dílo z 18. století za sebou. „V roce 1991 vypukl na střeše nad ní požár. Hasiči stavbu zachránili, ale strop byl prolitý vodou a hrozilo, že freska spadne celá dolů. Takže se postavilo celoplošné lešení a došlo k tzv. transferu celé fresky. Malba se rozřezala na 638 dílků, které se postupně sejmuly a uložily do pořadačů tady v klášteře,“ vysvětluje tehdejší unikátní způsob záchrany ředitel Správy kláštera premonstrátek v Chotěšově Filip Hrubý.

Deset let trvalo, než se našly peníze a rozřezaná freska se mohla vrátit zpátky na své místo. Náklady se tehdy vyšplhaly na osm milionů korun, ale dnes po dvaadvaceti letech si pozorný návštěvník může všimnout řady závad a různého stupně poškození. Drobné částečky malby už začínají následkem zatékání vypadávat, silikon, který se použil tehdy místo tmelu v oknech, je popraskaný a také schodiště zasluhuje opravu.

„Samotná freska vznikla mezi lety 1754 až 1756 a velmi zajímavý je její motiv. Znázorňuje Jákobův sen, kdy Jákob, syn Izákův, leží opřený o kámen a zdá se mu o andělech, kteří vystupují a sestupují po žebříku mezi fyzickým a nebeským světem. Tento biblický příběh si malíř přizpůsobil podmínkám života řeholních sester v chotěšovském klášteře a nazval ho Putování řeholnic k Bohu. A tohle putování mezi oběma světy vyjádřil i propojením se schodištěm,“ popisuje motiv fresky Filip Hrubý.

Na její záchranu nyní vyhlásila Správa kláštera veřejnou sbírku s transparentním účtem, na který je možné poskytnout bezhotovostně jakýkoliv finanční příspěvek, aby vrátila vzácné fresce i celému prostoru dřívější lesk. „Chtěli bychom také udělat něco jako oživlou fresku. Vytvořit virtuální realitu za pomoci chytrého telefonu, abyste mohli třeba namířit telefon na andílka s loutnou a on vám zahraje. A mohlo by to být provázané s tím, že se potom objeví QR kód sbírky a upozorní vás to, že můžete také přispět,“ prozrazuje další možnosti místostarosta Chotěšova Pavel Malina s tím, že pro každého dárce připravují organizátoři sbírky odměnu s motivem vzácné nástropní fresky.