Ve většině případů zadávají učitelé v současné době úkoly po e-mailech a studijní materiály sdílí v on-line systémech. Řada vysokoškolských pedagogů však přistupuje i k on-line kurzům, v rámci kterých probíhá výuka za jejich účasti.

„Hovoříme o dvou typech výuky synchronní a asynchronní. Synchronní znamená, že se v předem dohodnutém čase připojí on-line učitel i studenti. Často učitel nasdílí obrazovku s nějakým obrázkem, kde studentům například vysvětluje, jaké schéma nakreslil,“ popisuje Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání, které ve spolupráci s Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) připravilo infografiku s metodickými poznámkami pro vysokoškolské učitele.

Synchronní výuku využívá například Petr Vaněček z Fakulty aplikovaných věd, který studenty takto vyučuje z domova každý den několik hodin. On-line výuka je podle něj u projektově orientovaných předmětů praktická. „Během klasické výuky rozdáme ve škole studentům úkoly, oni na nich začnou pracovat na nějakém klidném místě v budově školy a zhruba za půl hodiny se vždy sejdeme zpět v učebně a oni nám prezentují, co vymysleli. V on-line systému můžeme vytvořit pro každou skupinu soukromou „místnost“, kde studenti společně pracují na svém projektu. Jako učitelé se můžeme kdykoli připojit do jakékoli místnosti, rychle poradit s případnými problémy a jít zase do další. V tomto ohledu jsou konzultace lepší než za běžného provozu ve škole,“ říká Vaněček.

Ve čtvrtek 19. března například vedl spolu s Martinem Vaněm z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara on-line výuku designu počítačových her pomocí komunikačního nástroje Discord. Poslouchalo ji celkem 20 studentů z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, Fakulty aplikovaných věd a Fakulty pedagogické ZČU. V průběhu výuky mohli na pedagogy reagovat jako ve škole. „Studenti jsou rozděleni do šesti týmů, cílem skupin je vytvořit počítačovou hru. V minulé on-line hodině jsme řešili hlavně herní mechaniky a základy game designu, v té dnešní mají týmy za úkol pracovat na příběhové části svých her. Je dobře, že se studenti seznámili tváří v tvář ještě v době, kdy nebyla karanténa, a vysvětlili si, co každého z nich nejvíce baví vytvářet,“ uvádí Vaněček.

Podle Rohlíkové využívají vysokoškolští učitelé v současné situaci spíše asynchronní výuky. „Pedagog například připraví zadání úkolů a vloží je do daného on-line systému, kam se studenti připojí v čase, který jim vyhovuje,“ dodává Rohlíková.