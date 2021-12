V péči zdravotnické záchranné služby skončil v neděli vpodvečer 36letý muž. Jeho volání o pomoc zaslechl náhodný kolemjdoucí a zavolal na tísňovou linku 156. K místu nakládací rampy prodejny v Papírnické ulici, kde se muž nacházel, okamžitě vyrazili strážníci. Muž vyjádřil obavu o svůj život. Uvedl, že spolykal mnoho léků a zapil je alkoholem. Dechovou zkouškou byla muži naměřena hladina alkoholu v dechu 3,47 promile. Do příjezdu zdravotníků strážníci kontrolovali jeho životní funkce.

Kříženec staforda napadl malého psa, ten útok nepřežil

Plzeňští policisté se zabývají případem, při němž pes napadl jiného psa a usmrtil jej. Incident se odehrál den před Štědrým dnem v Plzni na Doubravce. Staford vedený na vodítku nečekaně zaútočil na yorkšíra, kterého nesla 26letá žena v tašce. Yorkšírský teriér útok staforda nepřežil. Strážníci, kteří byli k události přivolaní jako první, informovali vzhledem ke zjištěným skutečnostem policii a pomohli šokované ženě postarat se o tělo usmrceného zvířete.

Poškozená dlažba i ukradené vánoční cukroví

Plzeňští policisté začali šetřit neobvyklý případ, ke kterému je přivolali na Štědrý den ráno strážníci. Na linku městské policie se obrátila 71letá žena žijící v ulici U Dráhy a oznámila poškození dlažby kolem domu. Po příjezdu strážníci zjistili, že vytrhaná betonová dlažba společně s popelnicí a židlí posloužili neznámému pachateli k odcizení dvou krabic vánočního cukroví z parapetu okna.

Tísňová linka pomohla seniorce

V neděli před třetí hodinou ranní zamířili strážníci městské policie do domu ve Sladkovského ulici, kde si jejich pomoc stisknutím tísňového tlačítka vyžádala 87letá stařenka. Po vstupu do bytu hlídka našla ženu sedět na posteli se silnými dýchacími obtížemi. Během poskytování předlékařské pomoci strážníci k ženě přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která ji po vyšetření odvezla do nemocničního zařízení.

Zdroj: MP Plzeň