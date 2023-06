Faktem ale je, že čtenáři jsou v anketách často přísnější, než si zaslouží skutečnost.

Nejlepší známkou byla dvojka pro oblast podpory vrcholového i mládežnického sportu včetně dostatečných sportovišť. Je třeba říct, že sport si v Plzni vede v dlouhodobém horizontu dobře. Za hodnocené období byla například otevřena víceúčelová sportovní hala v Krašovské, chystá se výstavba nové velké sportovní haly na Borských polích i úprava Sportovního areálu Prokopávka nebo areálu v Luční ulici.

Co lidé stále vnímají jako problém, je doprava, dopravní dostupnost včetně infrastruktury, cyklistika a chodci. Z pohledu obyvatel nevděčná oblast získala průměrnou známku 3, která odpovídá především množství dopravních komplikací a uzavírek, které se před létem a během léta v Plzni nahromadily. Přesto si město může připsat za tento školní rok i dílčí úspěchy. Připomeňme spolupodíl na otevření Západního okruhu nebo rychlý nárůst počtu nových cyklostezek.

Dalším hodnoceným „předmětem“ byla oblast bytové politiky. Přestože výstavba městských bytů patří mezi priority města, lidé tuto oblast ohodnotili nejčastěji známkou 4. Dobrou zprávou do budoucna je, že by město v nejbližší době chtělo intenzivně vybudovat desítky nových bytů, například v Resslově ulici nebo na Světovaru. Nové byty by měly vzniknout i pro seniory a mladé lidi.

Toto vysvědčení není hodnocením redakce, ale internetových čtenářů deniku.cz a jeho regionálních webů. Redakce si uvědomuje, že kvůli současným náladám ve společnosti může být kritičtější, a že je jen sondou do pocitů společnosti v daném regionu a nedělá si ambice na komplexní analýzu.

Tradičně nejhůře hodnocenou oblastí je bezpečnost a vytváření místa pro život bez nebezpečných oblastí. Nejvíce lidí, celkem 108, ji hodnotilo známkou nedostatečnou, tedy pětkou. Ale pro mnohé se v této oblasti hodně zlepšilo a dalo naopak jedničku, těchto hlasujících bylo 36. Přispět k tomu mohla například dobrá práce městské policie a její podíl na zklidnění okolí hlavního nádraží. Průměrná známka 4 ale svědčí o tom, že je stále co zlepšovat.

Jak dopadla vysvědčení čtenářů pro vedení okresních měst v západních Čechách:

