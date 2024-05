Už ve čtvrtek večer mohou přijít další bouřky na jihozápadě Čech, kde už tento týden ve spojení s vydatnými dešti způsobily na několika místech rychlé lokální záplavy.

Následky povodně v Blížejově. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Z meteorologického hlediska by neměly splnit kritéria pro výstrahu, ale půda je na jihozápadě a západě Čech po předchozích srážkách velmi silně nasycená, a tak už 20 mm za hodinu stačí k tomu, aby došlo k lokálnímu zatopení nebo rychlé reakci menších toků. Postup bouřek bude velmi pomalý, k večeru budou slábnout, i když se blesky mohou vyskytnout i v noci,“ uvedli ke čtvrtečnímu večeru meteorologové.

Nejvíc postižené byly v týdnu Domažlicko a Tachovsko, ve čtvrtek stále platí první povodňový stupeň na pěti místech Plzeňského kraje, během dne zaplavila řeka Radbuza náplavku v centru Plzně, která je kvůli vzestupu hladiny této řeky uzavřená už od středy.

Na pátek pak vydali meteorologové výstraha před silnými a srážkově nebezpečnějšími bouřkami. Pro celou republiku bude platit do večera, pro jižní a západní Čechy, kde by se měly bouřky tvořit v odpoledních a večerních hodinách, až do 23 hodin. Už by sice neměly být tak intenzivní, opět ale hrozí dopad v podobě lokálních zatopení či rychlého vzestupu hladin menších toků.

„Bouřky čekáme i o víkendu, v případě potřeby budeme výstrahu v dalších dnech upřesňovat,“ doplnili meteorologové.