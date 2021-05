Budování nového technologického parku zahájilo město Plzeň loni. Ambicióznímu projektu dala jméno věž vysoká 32 metrů. „Předmětem rozsáhlé přestavby jsou dva objekty – Ležácké sklepy s dvaatřicetimetrovou vodárenskou věží a bývalá správní vila. V tuto chvíli už jsou v objektu Ležáckých sklepů provedeny vnitřní hrubé práce – konkrétně už jsou dokončeny bourací práce, vnitřní ležatá kanalizace a odvětrání hrubých podlah. V objektu vily je kompletně dokončena střecha. Byla již také položena část venkovních inženýrských sítí jako jsou vodovod, horkovod, kanalizační stoky a elektropřípojky,“ uvedl technický náměstek Pavel Šindelář.

„Celý objekt Ležáckých sklepů se vlastně skládá ze dvou částí a my jsme využili toho, co nám už nabízel. V jeho nižší části je nádherná původní hala. Stačilo jen navrhnout velkorysý venkovní nástup a vytvořit nádvoří. Naopak ve vyšší části objektu je základní původní dělení dané skeletem, a tak se tam přímo nabízelo rozdělení na kanceláře. Dokonce nám konstrukce domu dovolila vložit i celé patro navíc. Důležité pak bylo obě tyto části co nejpříměji a nejjednodušeji výškově propojit,“ popsala Tereza Vojtěšková, která je spolu s Milanem Varvařovským autorkou architektonického řešení TechToweru. Doplnila, že v přízemí druhé menší budovy – správní vily – bude mateřská škola se zahradou, která bude sloužit především dětem, jejichž rodiče budou v TechToweru pracovat. V prvním patře vily pak budou kanceláře Správy informačních technologií města Plzně, podcastové studio a kanceláře pro startupy i na pronájem.

Vojtěšková stála poprvé ve své profesní kariéře před neobvyklým úkolem. Musela do objektu zabudovat bazén: „Takové zadání jsem řešila poprvé. Současně jsme museli vyřešit i prosvětlení celého objektu. Tím, že je objekt chytře postavený jako skelet, nám však umožnil probourání velkých oken i vložení bazénu, který je hluboký deset metrů.“ Bazén však nebude sloužit k plavání, ale k testování podvodních robotů. „V současné době dále řešíme možnost využití sousední budovy jako polygonu pro podzemní, pozemní a vzdušné testování robotů. Zmapovali jsme zájem o tento typ testovacích prostor, a je opravdu velký. Povedlo se nám propojit se s americkým standardizačním institutem, jež se testováním robotů zabývá, a získali jsme od nich kompletní dokumentaci pro testovací dráhy i metodiku. Jsou velmi vstřícní v předávání zkušeností. Prostory pak budou sloužit nejen k testování, ale i k výcviku práce s roboty v rámci složek integrovaného záchranného sytému,“ popsal plány ředitel Správy informačních technologií Luděk Šantora.

Součástí TechToweru bude i bazén. Ten však nebude sloužit k plavání, ale k testování podvodních robotů.Zdroj: MMP

Ten věří, že díky TechToweru vznikne komunita mladých lidí, z nichž se budou generovat špičkoví odborníci pro regionální firmy nebo zakladatelé startupových firem, které budou přinášet unikátní řešení, investiční i pracovní příležitosti. „TechTower jim nabídne kromě jiného možnost propojení s vyspělými firmami pracujícími s technologiemi jako je VR/AR, AI, 5G, a podobně. Právě tato propojení jsou hybnou silou výchovy špičkových odborníků v těchto nových oblastech,“ dodal Šantora.