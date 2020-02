Výstava v USA zve do Plzně

Návštěvníci Českého centra v New Yorku si mohou od 29. ledna prohlédnout výstavu s názvem 75th Anniversary of the Liberation of Pilsen and Western Czechoslovakia by the U. S. Army, věnovanou osvobození Plzně a západních Čech americkou armádou.

Vernisáže výstavy se zúčastnili také veteráni americké armády Earl Ingram (vlevo) a Robert Muthersbaugh (vpravo). | Foto: MMP