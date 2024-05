Kromě naleštěných starých automobilů zaujmou návštěvníky hned při vstupu různobarevné křišťálové plastiky se zmíněnou do modra zabarvenou Venuší uprostřed.

Desítky motoristických skvostů v Plzni. Depo Moto Art se otevřelo

„Je z jednoho kusu leštěného křišťálu a váží 243 kilogramů. Její autor akademický sochař Vlastimil Beránek na ní pracoval téměř dva roky. Socha byla půl roku vystavená na světové výstavě Expo Dubaj 2020 a poprvé se představuje v Česku. Venuše má navíc i svoji menší a lehčí sestru. Ta je ve sbírkách jednoho z největších uměleckých sběratelů na světě, korunního prince Saudské Arábie,“ říká Marek Landa, který zastupuje vystavující autory Vlastimila Beránka a Jaroslava Proška.

Právě s Jaroslavem Proškem jsou spojeny další vystavované unikáty. Kmeny stromů staré 6500 let, které byly náhodně nalezené v hloubce šesti metrů při výkopových pracích na severní Moravě.

Zdroj: Pavel Bouda

„Na vytěženém dřevě byly obří kusy bahna, vonělo to nevábně a až později se zjistilo, co se vlastně našlo. Některé stromy měřily až třicet metrů, tak jsme je museli, i když neradi, rozřezat na menší kusy. Není to klasický materiál, chová se to jinak než dřevo, zároveň to není kámen, protože neustále pracuje. Nejprve se kmeny zkoumaly v laboratoři v Ostravě a posléze v Miami v USA, kde určili radiouhlíkovou metodou jejich stáří na 6 500 let,“ vysvětluje Tomáš Rothschein z ostravské firmy Subfossil Oak. K vidění jsou zde dva velké kmeny a jeden o něco menší.

Zajímavým doplňkem ojedinělé výstavy vzácných exponátů jsou limitované edice hodinek české firmy Prim. Mezi jinými například série 75 kusů hodinek k výročí operace Anthropoid nebo vzácná edice hodinek Jan Kašpar, které byly vyrobeny v počtu 100 kusů.

Výstava v plzeňském muzeu Depo Moto Art je časově omezená, potrvá jen do 2. června a otevřeno je od úterý do neděle vždy od 10 do 17 hodin.