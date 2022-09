„Je to tak. Například u příjmů z cizích daní očekáváme o 400 milionů korun více, u příjmu z hazardních her je to nárůst o 170 milionů korun oproti předpokladu, což je dáno tím, že lidé více sázejí on-line. Zlepšené jsou i příjmy z pozemků, a to o 74 milionů korun, z prodeje bytů máme o 22 milionů korun více a lepší jsou i příjmy z úroků, a to o 120 milionů korun,“ uvedl náměstek pro ekonomiku David Šlouf.

Mezi nejvýznamnější nově podpořené projekty bude patřit výstavba vodojemu v plzeňském obvodu Litice za 180 milionů korun. Podle primátora města Plzně Pavla Šindeláře už má město na daný projekt stavební povolení, přes zimu by chtělo akci vysoutěžit a zhruba do dvou let by mohlo být hotovo. Projekt takzvaného vodárenského souboru Litice umožní nová napojení na veřejný vodovod v jihozápadní části Plzně a zajistí plynulost dodávek pitné vody v této oblasti.

Částku ve výši 65 milionů korun město vyčlenilo jako prostředky související se slibem vedení města a Vodárny Plzeň, že pro příští rok zůstanou zachovány ceny vodného a stočného, tedy nebudou se měnit. Penězi město pokryje výpadek příjmu z nájmu z majetku vodohospodářské infrastruktury, jenž městu platí společnost VODÁRNA Plzeň.

„Peníze využijeme také například na obnovu základního softwaru pro komunikaci města s občany a obnovu serverů, jež zajišťuje Správa informačních technologií města Plzně. Zde jde o částku 19 milionů korun. Dále také na realizaci několika investičních akcí v zoologické a botanické zahradě, kde jsme uvolnili 17 milionů korun, a to na fotovoltaický systém, fototermické panely a vodní příkop v pavilonu šimpanzů,“ doplnil David Šlouf.

Vzhledem k rostoucím cenám energií si město připravuje rezervy. Do svého rezervního fondu proto převede přes 258 milionů korun, z nichž 235 milionů korun by mělo sloužit na pokrytí nárůstu cen elektřiny a plynu u objektů ve vlastnictví města a jeho příspěvkových organizací.

O částku 218 milionů korun město posílí objem prostředků na kofinancování dotovaných projektů.