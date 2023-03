Po nezbytné kontrole u vchodu jsem odveden dovnitř, kde dostávám základní informace. Balková, která spadá pod Správu uprchlických zařízení (SUZ) Ministerstva vnitra, je jedním ze tří ZZC na území České republiky a je určena výhradně pro muže starší 18 let. Její celková kapacita, která byla vloni mírně navýšena, je 216 osob. V den mé návštěvy jich tu je ale je jen 59. Skladba cizinců se od roku 2016, kdy bylo ZZC otevřeno, dost změnila. Ještě počátkem loňského roku tu bylo poměrně hodně Ukrajinců, ale nyní tu nenajdete ani jednoho. Po začátku konfliktu v jejich zemi byli všichni propuštěni, aby mohli svůj pobyt u nás zlegalizovat. A protože je není možné vyhostit do země zmítané válkou, nekončí nyní v Balkové ani jeden. V současné době tak mají v ZZC nad křesťany početní převahu muslimové.

Vyšetření na infekční nemoci

Všichni, kteří v Balkové nedobrovolně pobývají, se dostali do rozporu se zákony ČR a bylo proto cizineckou policií vydáno rozhodnutí o jejich zajištění za účelem správního vyhoštění. Ale mohou tam být umístěni i cizinci, kteří mají být transferováni do jiného členského státu EU a u kterých panuje obava z útěku. Přiváženi sem jsou muži zadržení na území Čech. Ti dopadení na Moravě končí ve Vyšních Lhotách. Někdy jsou ale převáženi z jednoho zařízení do druhého, ať již z kapacitních důvodů nebo třeba proto, že jsou s nimi problémy.

„Když sem auto přiveze zadržené cizince, projede s nimi vrátnicí a vjede do tzv. příjmového koše, jenž je následně uzavřen,“ popisuje policista Martin Vágner, zástupce vedoucího oddělení ZZC. Každý je nejprve umístěn do tzv. předubytovacího sektoru a musí projít základním vstupním vyšetřením.

V Balkové za zabarikádovali cizinci, na místo vyjela i zásahovka

„Při příchodu procházejí vstupní sesterskou a lékařskou prohlídkou. Odběry jsou dělány dle zákona. Nebudu říkat na jaká onemocnění, k tomu nejsem oprávněna. Podstupují rentgen,“ říká Jana Jandíková, vedoucí zdravotního odboru ZZC v Balkové, s tím, že ke každému klientovi se pro jistotu přistupuje jako k infekčnímu. „Když se najde nějaké podezření, máme smlouvu s Léčebnou tuberkulózy a respiračních onemocnění Janov, kam klienty odesíláme. Samozřejmě je umisťujeme na izolaci, kterou tu máme a jež slouží pouze pro infekční onemocnění,“ uvádí Jandíková.

Dodává, že pokud se žádný problém neobjeví, opouští nováček předubytovací sektor a je přemístěn do sektorů s mírným režimem. Kromě něj je v zařízení ještě sektor přísného režimu, který má „pod palcem“ policie a končí tam problémoví cizinci – agresivní, potřebující zvýšený dohled, porušující vnitřní řád a podobně. Pobudou tam ale většinou maximálně 48 hodin a pak se vrací do mírného režimu.

Aktivity a umístění ovlivňuje i víra

Do zabezpečených prostor vcházíme skrz mříže, střežené policistou. Ti jsou jen za plotem, uvnitř působí pouze soukromá bezpečnostní agentura. „Policie má ze zákona na starosti ochranu vnějšího perimetru. Ale pokud dojde uvnitř k mimořádné události, k ohrožení života, zdraví lidí, a není to schopna zvládnout svými prostředky bezpečnostní agentura, která má omezené možnosti, tak policie samozřejmě reaguje,“ vysvětluje náměstek ředitele cizinecké policie Jiří Stuchlý a dodává: „Ze zákona máme také oprávnění provádět uvnitř prohlídky, abychom eliminovali nebezpečné a zakázané předměty. Čas od času něco najdeme, ale nic, co by znamenalo zásadní ohrožení. Třeba zapalovač, šroubky, jimiž se škrabou po rukou, a podobně.“ Sebepoškozování není v Balkové nic výjimečného, ale v naprosté většině jde podle zainteresovaných o tzv. demonstračky, zejména před nuceným odletem ze země.

Vedoucí oddělení práce s klienty a zároveň zástupkyně vedoucího ZZC Balková Renata Javůrková ukazuje, co vše mohou využívat klienti zařízení. Je tu tělocvična, posilovna, kinosál, místnosti pro volnočasové aktivity, mají přístup k internetu, mohou hrát PlayStation, k dispozici je televizní místnost a další prostory na trávení volného času. Vyčleněna je pro ně i místnost na bezplatné právní poradenství.

V Balkové na Plzeňsku se vzbouřili cizinci. Na místě zasahuje policie

Žádnou speciální modlitebnu pro muslimy, známé častými modlitbami, tu ale nenajdete. „Co se týká muslimských klientů, svoji modlitebnu nevyžadují, v uvedené časy se modlí na pokojích nebo ve společenské místnosti. Již za pár dní bude ramadán, pro jeho držení klientům vymezíme speciální sektor, aby např. při nočním životě nerušili ostatní,“ konstatuje Javůrková s tím, že rozdíly ve víře či místu původu se zohledňují samozřejmě nejen při ramadánu, aby zbytečně nedocházelo ke konfliktům. „Aktivity včetně venkovních (k dispozici je velký dvůr, kde hrají např. míčové hry – pozn. autora) se jim vytváří podle jejich zájmů. Takže když dopoledne klienti z Maroka a dalších muslimských zemí spí, tak aktivity mají klienti křesťanského vyznání. Nejsou s tím tedy žádné problémy,“ konstatuje Javůrková. Co se týká ubytování migrantů, jsou umisťováni podle národností, podle vyznání, i podle toho, zda jsou žadatelé o azyl či nikoli. „Snažíme se respektovat kulturní rozdíly a neubytovávat spolu třeba klienty ze znepřátelených států,“ doplňuje Stuchlý.

Tři druhy jídla

Nahlížím i do místnosti, kde se monitoruje dění na kamerách, ale právě ubytovací prostory jsou to jediné, kam se coby novinář podívat nemohu, stejně jako nemohu na žádném ze snímků ukázat tvář žádného z nedobrovolně ubytovaných cizinců. Dozvídám se, že jsou v pokojích po šesti, a pak se již míříme podívat do jídelny. Ta je moderní a slouží klientům i zaměstnancům. Na výběr je ze tří jídel – běžných, pro muslimy a vegetariánských. „Vaříme i česká jídla, ale teď je tu většina muslimů, a ti nemají rádi knedlíky, tak je neděláme,“ konstatuje Javůrková. Každý, kdo má peníze, si navíc může nechat nakoupit.

Z jídelny míříme ven. Po levé ruce máme za vysokým plotem ubytování pro cizince a velký dvůr a po pravé ruce mnohem nižší plot okolo celého areálu. Mezi nimi narážíme hned na několik stanovišť policie, a tak se samozřejmě řeč musí stočit i na útěky, snahy o vzpouru, při nichž se někteří zabarikádovali, a další podobné aktivity, jež tu zaznamenali. „Je to sporadické a rozhodně to nebylo tak dramatické, jak to líčila některá média,“ říká k tomu mluvčí SUZ Jan Piroch.

Po afghánských uprchlících pátral u Štěnovic psovod i vrtulník

„Co se týče útěků, od počátku roku 2022 do současné doby bylo šest pokusů o útěk, z toho tři se podařily. V prvních dvou případech šlo o jednotlivce a ve třetím o hromadný útěk,“ vyjmenovává Stuchlý. Až na jednu výjimku se všechny uprchlíky podařilo záhy zadržet. Co se týče útoků na zaměstnance, tak podle Javůrkové nebyl za poslední čtyři roky, co je v Balkové, zaznamenán ani jeden. A i slovních napadení je podle ní minimum.

Na každou mimořádnou událost se podle Stuchlého okamžitě reaguje. „Jako Policie ČR ve spolupráci se SUZ vyhodnocujeme bezpečnostní rizika, ať již jde o případný útěk nebo porušení veřejného pořádku, kdy by mohlo dojít k ohrožení života zdraví cizinců a zejména zaměstnanců, a přijímáme opatření. Jde o elektronickou ochranu i fyzickou ochranu objektu, vyhodnocujeme zranitelná místa, jež by se dala využít k útěku. Toto se děje jednak pravidelně, na poradách, ale i po každé mimořádné události. Na každý z útěků jsme reagovali sérií opatření,“ popisuje Stuchlý a Piroch k tomu dodává, že lidé v okolí rozhodně nemají žádné důvody k obavám. Naopak podle něj mohou na blízkosti ZZC Balková i vydělat. „Komunikujeme s obcemi v okolí. Mají z toho mimo jiné benefity v podobě dotací, finanční prostředky mohou využít na zlepšení kvality života v obci,“ říká Piroch a připomíná, že kromě několika útěků do roka se cizinci ze zabezpečených prostor nedostanou, nemají žádné vycházky.

Rozšíření kapacity? Vyloučeno není

Pokud jde všechno hladce a cizinec souhlasí s vyhoštěním, pobude v Balkové maximálně měsíc. Pokud ale nechce, snaží se díky bezplatným právním službám odvolávat proti nucenému opuštění ČR, či je problém s ověřením jeho totožnosti, pobyt v ZZC se protáhne. Najdou se dokonce i tací, kdo se do Balkové nedobrovolně vracejí opakovaně, proslulý tím je zejména jeden Tunisan. „Pokud se totožnost cizince ověřit nepodaří, uloží se mu povinnost vycestování, dá se mu na to přiměřená lhůta, dostane výjezdní příkaz, propustí se a musí vycestovat na vlastní pěst,“ vysvětluje postup ve výjimečných případech Stuchlý. Připomíná, že vše se nejen řídí zákony, ale na chod ZZC bedlivě dohlíží i neziskové organizace a úřad veřejného ochránce práv.

Kolik činí náklady na jednoho cizince v Balkové a den, to nikdo při návštěvě Deníku vyčíslit nedokázal. Vše musí hradit český stát, avšak cizinci, kteří sice budou vyhoštěni, ale pak by se rádi vrátili a svůj pobyt zlegalizovali, mají podle SUZ zájem náklady uhradit sami. Např. Syřané ale podobnou potřebu nemají.

Balková se připravuje na uprchlíky. Její okolí také

Já v zařízení potkávám jediného cizince. Prochází se po dvoře a volný čas si krátí cvičením. Říká mi, že je z Ruska a už se moc těší domů. „Zlepšilo se to tu, máme ovoce a problém se lžícemi vyřešila tady paní majitelka," ukazuje na zástupkyni vedoucího Javůrkovou, čímž nás pobaví.

Počet cizinců, kteří přicházejí do ZZC (kromě Balkové a Vyšních Lhot to je Bělá pod Bezdězem-Jezová, kam jsou umisťovány rodiny s dětmi a zranitelné osoby), roste. Potvrzuje to i SUZ. „Za loňský rok bylo ve všech třech zařízeních zajištěno 2669 cizinců, což je oproti předchozímu roku nárůst o 126 procent. Největší podíl měli klienti ze Sýrie, dále z Turecka a Maroka. Zde přímo v Balkové bylo za loňský rok umístěno 876 cizinců,“ vyčísluje Piroch. Nad otázkou, zda by při dalším růstu těchto čísel byla kapacita Balkové dále rozšiřována, se on i ostatní jen pousmějí. „Musíme zajistit ubytování pro všechny zajištěné,“ uzavírá náměstek Stuchlý.