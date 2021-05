Jedná se o dvanáctý ročník kalendáře a pokud se vloni organizátoři potýkali s problémy při jeho vydávání kvůli koronovirové pandemii, letos se vše ještě zkomplikovalo a nebylo jisté, zda nakonec vyjde nebo ne.

Kalendář obsahuje pozvánky na různé přírodovědné akce, které by se letos měly uskutečnit v Plzeňském a Karlovarském kraji. Vzniká pod neziskovou organizací MEZI LESY z.s. a jednou z hlavních organizátorek projektu je Barbora Nováková, která je členkou organizace. „Akce do kalendáře byly plánovány a připravovány od dubna jako každý rok, bohužel jsme kvůli současné epidemiologické situaci museli celý duben vyškrtnout. Nakonec jsme se rozhodli zbylý seznam vydat, protože věříme, že se alespoň část připravovaných exkurzí, besed, přednášek, výstav či workshopů podaří uskutečnit,“ řekla Deníku.

„Díky tomu, že na tvorbě kalendáře spolupracují neziskové a příspěvkové organizace, muzea a státní správy obou krajů, obsahuje kalendář velké množství informací. Což zájemci o krásy naší přírody jistě ocení,“ vyzdvihla dobrou spolupráci zúčastněných složek.

Stejně jako v uplynulých letech v něm i letos mohou zájemci najít tipy na výlety, ale především pozvánky na zajímavé přírodovědné akce. Také se v něm prezentují neziskové organizace z regionu a regionální tiskoviny, například Sborník muzea Cheb.

Každoročně je kalendář distribuován do škol Plzeňského i Karlovarského kraje. Nahlédnout do něj mohou zájemci také v městských infocentrech a muzeích. Pokud je zájemce v databázi Muzea Cheb a MEZI LESY, z.s., může obdržet kalendář formou e-mailu nebo poštou přímo do svého domova.

Protože se i nadále jen těžko předvídá vývoj epidemie koronaviru, doporučují organizátoři stejně jako v uplynulém roce bedlivě sledovat webové stránky www.muzeumcheb.cz/priroda nebo facebookové stránky „PojdteDoPrirody. Zde jsou vždy nejaktuálnější informace. Noví zájemci o zaslání kalendáře mohou kontaktovat pracovníka Muzea Cheb Jiřího Brabce na jeho emailové adrese jbrabcak@seznam.cz. Elektronická verze kalendáře je k nalezení například právě na stránkách muzeumcheb.cz/priroda.

„Na květen je v rámci exkurzí Pojďte s námi do přírody pro zájemce připraveno hned 12 akcí. Čeká nás například Vítání ptačího zpěvu v Tachově (to se uskuteční formou venkovní výstavy fotografií, která začne 7. května - pozn. red.), otevření naučné stezky Upolínová louka v CHKO Slavkovský les nebo již tradiční jarní vycházka Na bobří hráze a jarní květenu k Pomezné nad Ohří. Pevně doufám, že letos na podzim se dočkáme i mykologických výstav a přednášek, které musely být vloni zrušeny,“ dodala Nováková závěrem.

Jednu z tematických vlastivědných vycházek povede novinář regionálních Deníků vydavatelství Vltava Labe Media Antonín Hříbal. Vycházka je zaměřená na dobrodružství u zemské hranice a je určená zdatným turistům. Návštěvníky zavede ze Staré Knížecí Hutě na Havran. „Cestou si připomeneme historii osídlování úzkého příhraničí, zmíníme se o sklářství v Českém lese. Připomeneme si, jak se hranice značí, co znamenají jednotlivá čísla a znaky. Povíme si o historii ochrany státních hranic, historii hlásky Havran.“ Akce se koná v srpnu.