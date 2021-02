Deník na návštěvěZdroj: Deník

U Kaznějovského potoka v Habeši čeká na turisty nejedna zajímavost. Parta kamarádů z Kaznějova tu 28. října 2018, v den stého výročí vzniku republiky, zasadila lípu srdčitou a slíbila si, že v místě každý rok vznikne něco nového.

V roce 2019 tu tak přibyl stojan na kola, ručně vyrobený mlýnek, který se točí ve zdejším potoce, a cedule „Nezapomínejme na své kořeny“. V loňském roce tu vyrostl dřevěný rozcestník, který ukazuje vzdálenost do tisíce kilometrů vzdálených měst a zemí. Vše vyrobil místní rodák Vladimír Mencl.

„K městům a zemím jsem zhotovil také dřevěný štítek s QR kódy, jejichž prostřednictvím se může každý dozvědět zajímavosti o místech, která jsou na rozcestníku napsaná,“ vypráví Mencl s tím. Rozcestník tu s kamarády zasadil ke Stromu svobody opět přesně v den státního svátku. Člověk se z něj mimo jiné dozví, že aby se dostal z Kaznějova do Tokia, musí ujít celkem 9140 kilometrů, do Grónska je to však jen 2907 kilometrů.