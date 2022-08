Staré koleje na tramvajové trati od náměstí Generála Píky až ke Světovaru procházejí výměnou za nové od letošního června. Vysoké teploty během několika tropických dnů, které Plzeň o prázdninách zažila, neumožnily betonování na trati. To zkomplikovalo i výměnu vodárenských sítí vedených pod tramvajovým tělesem. Stavba, která má skončit 20. září, tak změnila harmonogram. Koleje mají být dokončeny do neděle 4. září, 5. září pak proběhne demontáž výhybky, zvané kaliforňan, před kruhovým objezdem na náměstí Generála Píky. V úterý 6. září ráno pak mají vyjet první tramvaje linky číslo 2 ze Světovaru po Koterovské do centra a do Skvrňan.