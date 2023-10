Mimořádně teplé počasí komplikuje rybářům podzimní výlovy, které jeden z největších producentů rybího masa u nás, Klatovské rybářství, odstartoval již před dvěma týdny. V závěru článku najdete přehled výlovů větších rybníků v Plzeňském kraji.

Výlov rybníku Dalovák nedaleko Čejkov na Klatovsku v říjnu 2022. | Video: Milan Kilián

Podle ředitele společnosti Václava Voráčka se může stát, že některé plánované výlovy bude nutné odsunout na dobu, kdy bude chladněji. Právě z těchto důvodů podle něj zatím nelze říci, kolik bude letos stát vánoční kapr. Dá se ale očekávat, vzhledem ke stále rostoucím nákladům, že cena bude vyšší než vloni.

Klatovské rybářství, které hospodaří na bezmála čtyřech stovkách rybníků na Klatovsku, Domažlicku, Tachovsku a Plzeňsku, má letos v plánu více než stovku výlovů. „Počítáme zhruba se šesti sty tunami tržního kapra plus zhruba 300 až 400 metráky dalších ryb, jako jsou štika, tolstolobik, amur či lín,“ uvedl Voráček s tím, že co se týče kaprů, zhruba polovina produkce je určena na export. Firma vyváží zejména do Německa, ale i do Francie, Rakouska či Polska. „Už úplně neplatí, že menší ryby jsou určeny ven a větší k nám. Je pravda, že v zahraničí nechtějí výběrové ryby, o něž je zájem u nás, jako je třeba tříkilový kapr, ale už je tam poptávka po rybách vážících i okolo dvou kilogramů, nejen o hmotnosti 1,2 či 1,3 kg, jako tomu bylo dříve,“ vysvětlil Voráček.

Zdroj: Milan Kilián

Počasí letos rybáře potrápilo. Květen byl chladnější, než obvykle, teď zase nadmíru teplé záři a počátek října komplikují výlovy. „Je dokonce možné, že budeme muset výlovy některých rybníků oproti plánu posunout a počkat, až se dostatečně ochladí voda,“ vysvětlil Voráček s tím, že právě kvůli teplu nejsou rybáři nyní ani schopni říci, jak jsou na tom letos ryby, co se týče příbytků hmotnosti. I proto nelze zatím sdělit ani to, jaká bude cena vánočních kaprů. Voráček ale potvrdil, že vzhledem ke stále rostoucím nákladům se dá očekávat, že oproti loňsku vzroste, stejně jako u jiných druhů masa.

Banner rybyZdroj: Jan LakomýPřímo při výlovech jsou kapři k mání vždy levněji, než při předvánočních prodejích. „Když někdo přijde na výlov, kapra si bude moci zakoupit, v tom nevidím problém. Co se týče přímo stánků a prodeje na hrázi, tak předpokládáme, že to bude v Myslívě, v Lužanech, na Dalováku a Smolově,“ uzavřel Voráček.

Výlovy větších rybníků v Plzeňském kraji:



13. 10. Dalovák (u Čejkov, KT)

20. 10. Březový (u Tisové, TC)

23. 10. Liščí (Čečkovice, TC)

24. 10. Smolov (u Domažlic, DO)

26. 10. Suchanov velký (u Miřkova, DO)

31. 10. Hlinský velký (u Tisové, TC) a Maloborský (KT)



1. 11. Všerubský (DO)

2. 11. Dvorec (u Nepomuku, PJ)

3. 11. Lužanský (PJ)

7. 11. Myslív velký (KT)

9. 11. Nezamyslický (KT)

13. 11. Modrý (u Tisové, TC)

16. 11. Široký (u Oselců, PJ) a Hnáň (u Zavlekova, KT)

22. 11. Prádlo (u Boru, TC)

23. 11. Novec (u Nalžovský Hor, KT)



Pozor, data se mohou v závislosti na počasí změnit. Zdroj: Klatovské rybářství

