Výlov si nenechaly ujít desítky zvědavých diváků, kteří si některou z vylovených ryb mohli na místě hned zakoupit. Neprodané ryby odvezli rybáři do městských sádek pod rybníkem Košinářem v Plzni Bolevci, kde začne jejich prodej 18. prosince. Denně se tam budou prodávat od 10 do 17 hodin až do vyprodání zásob, nejpozději ale do 23. prosince do 12 hodin. Kilogram kapra nebo amura bude stát 120 korun, kilogram štiky tam pořídíte za 280 korun.