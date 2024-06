Nový pavilon gueréz angolských nahradil původní pavilonek afrických úzkonosých opic, který byl v havarijním stavu. Půl století starou dřevěnou budovu osídlily opice v roce 1998, kdy vystřídaly různé druhy ptáků. Teď se pětičlenná tlupa gueréz přestěhovala do nového příbytku v africkém stylu propojeném s ostrovy se stromy. Pavilon za 20 milionů korun má velkou expoziční místnost, dvě oddělené klece s obslužnou chodbou, technické zázemí a přípravnu pro ošetřovatele. „Na jižní vnější straně je další klec a na dva ostrovy směřují lávky v tunelech. Navazující stavba z borovicových kulatin směrem k výběhu zeber slouží jako zastřešená stylová pozorovatelna, sděluje technický náměstek ředitele Zoologické a botanické zahrady města Plzně Radek Martinec.

Velkým lákadlem v expozici Česká řeka u statku Lüftnerka jsou mláďata vydry říční. „Samec a samička se narodili už v březnu, ale dlouho nebylo jisté, že se odchov podaří. Vydry říční se v lidské péči daří odchovávat pouze výjimečně. Zvířata jsou velmi citlivá na stres, a proto ztrácejí chuť se množit nebo se matka o narozená mláďata nestará,“ vysvětluje zooložka Miroslava Palacká.

Kmotrou vydří samice Žofky se stala starostka prvního městského obvodu Ivana Bubeníčková s malou spolukmotrou Elenou Mrázovou. Samec dostal jméno Hugo, jeho kmotrem je generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský.

V expozici plzeňské zoo Česká řeka žijí vydry. | Video: Veronika Krátká

Děti se mohou v prvních prázdninových dnech v zoo těšit na speciální akci Hurá na prázdniny! Retro program s množstvím neotřelých soutěžních disciplín se uskuteční v sobotu 29. června od 10 do 17 hodin v centrální části areálu. „Odměnami za splněné úkoly, někdy velmi netradiční, budou sladké studené dobroty. Chybět nebude ani naučná stezka,“ připomíná za organizátory František Hykeš.

Na školáky čeká v těchto dnech zvýhodněné vstupné. „Plzeňská zoo se vrátila ke své tradici a odmění žáky základních škol slevami na vstupném. Kdo s sebou přinese od 28. do 30. června vysvědčení, zaplatí za vstup do zoo nebo do Dinoparku pouze 50 korun. Pokud děti půjdou do obou areálů, vstupné je vyjde na 100 korun,“ uzavírá mluvčí zoologické zahrady Martin Vobruba.