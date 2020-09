Muž se držel nad hladinou za hadici čerpadla. Zachránili ho přivolaní policisté.

Štěstí v neštěstí měl 63letý muž, který v noci na čtvrtek spadl do studny v chatové oblasti nedaleko plzeňského Božkova. "Muž se vracel opilý domů do chatky a přitom spadl do studny. Jeho volání o pomoc naštěstí zaslechla sousedka," uvedla mluvčí policie Michaela Raindlová.