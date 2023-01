Plzeň má novou sportovní halu. Pokřtili ji badmintonisté zápasem extraligy

Ani další školy v Plzeňském kraji, ať už jde o střední nebo základní, o návratu podobizny prezidenta do svých tříd neuvažují. Bez ohledu na to, kdo se jím ve druhém kole prezidentské volby stane. Důvody jsou někde ideologické, jinde praktické či ekonomické. “Obraz s portrétem Miloše Zemana jsme neměli v žádné třídě obou našich škol,“ říká Irena Nováková, ředitelka Střední průmyslové školy dopravní v Plzni na Karlovarské a hned dodává: „Ale nehledejte v tom žádnou antipatii. Zastávám názor, a učíme tomu i naše žáky, že pokud je někdo do takové nebo i jiné vážené funkce zvolen, tak se k němu máme i tak chovat, ať je to kdokoliv. A to bez ohledu, zda ve třídě visí jeho podobizna.“ To potvrzuje i ředitelka 28. ZŠ v Plzni-Lobzích Pavla Jedličková: „Portréty ve třídách nemáme už dlouho. O tom, že bychom se k tomu vrátili neuvažujeme, mimo jiné i s úsporných důvodů.“

Vyvěšení portrétu prezidenta není povinné a na mnohých školách ho proto nahradili státním znakem. „Podobizny prezidentů ve třídách nemáme, jsme apolitičtí, takže tam proto nebude viset ani generál Pavel ani Babiš,“ říká Marie Kleslová, ředitelka Střední odborné školy obchodu, užitného umění a designu v Nerudově ulici v Plzni. Podobně hovoří i Jitka Duchková, statutární zástupkyně Obchodní akademie na náměstí T.G. Masaryka v Plzni: „Od obrazů prezidentů jsme upustili už před lety. Myslíme si, že politika do škol nepatří. Ve třídách máme jen státní znak.“ K názorům studentů možná přihlédnou na Akademii hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni-Skvrňanech. „V žádné třídě prezidentské portréty nemáme, ale třeba přijde s novým prezidentem impulz pro změnu od našich studentů,“ připouští ředitelka školy Jana Linhartová.

Zvyk vyvěšování portrétů císaře a poté prezidenta sahá u nás až do 19. století, kdy se jejich podobizny objevovaly jak ve školních třídách, tak třeba na úřadech. Tehdy se ovšem politici těšili mnohem větší oblibě a úctě, než je tomu v dnešní době.